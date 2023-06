Milhares deixam suas casas após erupção de vulcão nas Filipinas

O vulcão Mayon, um dos ativos da Filipinas, expeliu lava por suas encostas na última segunda-feira, 12, e levou as autoridades a alertar os moradores do entorno a fugirem de suas casas. Cerca de 13 mil pessoas já deixaram as redondezas em um raio de 6 mil quilômetros da cratera.

Agora, as autoridades alertam para o risco da erupção suave se transformar em uma erupção violenta colocando a vida dos habitantes da região em risco. Logo abaixo da montanha há um vilarejo ocupado por muitas famílias, que moram há gerações no espaço e não têm onde ir caso o pior ocorra.

O diretor do Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, Teresito Bacolcol, alertou que se a quantidade de lava aumentar, os moradores que vivem em zonas de perigo vão precisar evacuar com emergência.