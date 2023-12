Vulcão Marapi na Indonésia causa mortes e desaparecimentos; equipes realizam buscas; vídeo

Os serviços de emergência na região oeste da Indonésia confirmaram nesta segunda-feira (4) a morte de pelo menos 11 pessoas e o desaparecimento de outras 12 após a erupção do vulcão Marapi. Durante a noite de buscas, três montanhistas foram resgatados, mas 26 não conseguiram ser retirados a tempo.

Abdul Malik, diretor da Agência de Busca e Resgate de Padang, informou que, no momento da erupção no domingo, 75 pessoas estavam no local, sendo que 49 conseguiram descer da montanha a tempo, algumas delas hospitalizadas. Malik destacou que as operações de resgate com helicóptero estão impedidas devido à continuidade da erupção.

Monte Marapi, na ilha de Sumatra, atinge 2.891 metros

A altura do monte Marapi, na ilha de Sumatra, atinge 2.891 metros. A erupção, ocorrida às 14H54 locais do domingo, gerou uma coluna de cinzas de três quilômetros de altura. Os três sobreviventes resgatados foram encontrados perto da cratera, em estado debilitado e alguns com queimaduras.

Doze pessoas permanecem desaparecidas (ARDHY FERNANDO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

As equipes de resgate, que atuaram durante a noite, enfrentam dificuldades devido à fumaça contínua saindo do cume. Doze pessoas permanecem desaparecidas, enquanto o diretor do Centro Indonésio de Vulcanologia e Riscos Geológicos, Hendra Gunawan, alertou que a erupção ainda está em curso. As cinzas expelidas pelo vulcão atingiram 3.000 metros acima do cume, conforme anunciado no domingo.