Cinco alpinistas morrem durante escalada no Monte Elbrus

Cinco alpinistas foram vítimas fatais de uma nevasca que atingiu um grupo de 19 pessoas durante uma escalada no Monte Elbrus, pico mais alto da Europa, localizado na Rússia. O acidente ocorreu na quinta-feira (23), quando o grupo já havia alcançado cinco mil metros de altitude. As informações são do Extra.

Segundo o Ministério da Defesa Civil, Emergências e Ajuda em Desastres, os 14 sobreviventes foram resgatados com muita dificuldade, entre ventos fortes, baixa visibilidade e temperaturas abaixo de zero. Eles foram levados para o vale de Azau e receberam atendimento médico.

A primeira vítima veio a óbito enquanto era levada de volta para a base após passar mal, ela morreu nos braços do guia. Duas morreram congeladas e outras duas perderam a consciência e morreram ao serem atingidas pelos ventos. Os sobreviventes estão divididos na unidade de traumatologia, queimadura e outros internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).