Menino de 8 anos é encontrado vivo dentro de esgoto após oito dias desaparecido

Um menino de apenas 8 anos foi encontrado vivo dentro de uma tubulação de esgoto após passar oito dias desaparecido. O paradeiro foi localizado no último sábado (25), em Donnerschwee, distrito da cidade de Oldemburg, na Alemanha, a 20 metros da casa dos pais do garoto.

Conforme as autoridades, a criança foi vista pela última vez no dia 17 de junho e, desde então, a polícia e associações de caça se mobilizaram para tentar encontrá-lo. A localização só foi descoberta no sábado, quando um homem não identificado comunicou para os agentes ter ouvido um som fraco vindo de um esgoto.

Uma equipe de enfermeiros, bombeiros e policiais foi até o local e conseguiu resgatar o menino. Apesar de estar hipotérmico, ele respondia aos estímulos e não possuía ferimentos graves. Não se sabe ainda como ele foi parar no local.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de O Liberal.com)