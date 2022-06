Homem autista desaparece a caminho de casa em Belém

Um homem, identificado como Eduan Yago Santos Souza, 30 anos, está desaparecido desde segunda-feira (20), após ter saído da casa de um amigo na avenida José Malcher, em frente ao colégio, no bairro Nazaré, em Belém. Ele estaria a caminho de sua residência na passagem Texeira, entre Fernando Guilhon e São Miguel, no bairro da Cremação.

A tia de Eduan, Delma da Conceição Santos Monteiro, contou que o sobrinho possui um autismo leve e não houve nenhum desentendimento

"Ele saiu no domingo (19), com um amigo dele para um aniversário na casa de outro colega na rua João Balbi. Assim que acabou a festa, eles retornaram e foram para casa desse amigo com quem ele foi. Liguei mais de sete vezes para o Eduan ainda no mesmo dia para saber motivo dele não ter chego em casa. Depois conversei com o amigo e ele me contou que o meu sobrinho tinha saído de lá para ir para casa. No entanto, no dia seguinte ele ainda não tinha voltado e isso era umas 18h. Ele tem um autismo bem leve. Antes de sair daqui, não houve nenhum desentendimento. Estou preocupada”, afirmou.

Boletim de Ocorrência

Delma então se dirigiu até a Divisão de Homicídios, em Belém, e registrou na terça-feira (22), um Boletim de Ocorrência. No registro consta que homem estava numa bicicleta e vestia uma camisa de estampa do Free Fire, bermuda jeans e calçava um chinelo de cor azul. Ela disse que Eduan, ao ficar nervoso, possui dificuldades para falar.

Como Ajudar

Para dar informações sobre o paradeiro de Eduan basta ligar para o telefone o número (91) 987093144 e falar com a Delma.