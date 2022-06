Menino de 4 anos é encontrado em deserto após sobreviver sozinho por dois dias

Um menino de 4 anos, identificado como Ryker Webb, foi encontrado no deserto de Montana, nos Estados Unidos, dois dias após o seu desaparecimento. O garoto foi visto pela última vez por volta das 17h de sexta-feira (03), quando brincava com o cachorro da família no quintal de casa. Ele conseguiu sobreviver sozinho às baixas temperaturas e tempestades da cidade de Troy.

VEJA MAIS

De acordo com o gabinete do xerife do Condado de Lincoln, equipes motorizadas, cães farejadores, socorristas e helicópteros foram mobilizados para encontrar o menino, porém, as condições climáticas dificultaram o trabalho dos profissionais. "As condições climáticas eram muito ruins, e consistiam em chuva, baixa visibilidade e teto baixo", declarou o xerife.

Ryker foi localizado a 3,8 quilômetros de onde desapareceu, no condado de Sanders. As autoridades afirmaram que ele estava aparentemente saudável, embora estivesse com fome, sede e frio.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)