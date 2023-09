Menina paraense negra de oito anos sofre racismo em Festival de Lisboa

Uma menina paraense negra de apenas oito anos sofreu racismo em um festival de música em Lisboa, Portugal. A família da paraense Viviane Rodrigues, de 37 anos, e do paulista Bruno Constant, de 38, ainda tenta se recuperar das marcas do preconceito tão recente contra a filha pequena.

O casal participava, na última quinta-feira (28), de uma atividade lazer em uma área reservada apenas para participantes do Festival MIL, no Hub Criativo do Beato, em Lisboa, quando a filha negra de oito anos do casal, que brincava com outra criança, foi perseguida, acusada de roubo e arrastada a força para um galpão por um homem branco, identificado como o belga Marc Van Eyck.

O caso de racismo foi presenciado por várias pessoas no local. A família, que mora em Portugal há mais de um ano, registrou denuncia na polícia, busca advogados e apoio dos órgãos brasileiros. Dois dias após o ocorrido, a família está traumatizada com o acontecimento contra a filha única. Viviane revela que desde o incidente não conseguiu dormir direito e está preocupada com a situação da família.

“Minha filha está psicologicamente destroçada. Quando ela chegou em casa na quinta-feira perguntou ‘oh mamãe o que eu faço quando um próximo homem branco correr atrás de mim’. Isso mudou a forma dela de olhar o mundo, tirou a pureza de uma criança. É um abuso físico um homem grande ter puxado uma criança pelo braço, como ainda imprime traumas na vida de uma menina”, enfatiza Viviane. A família buscará atendimento psicológico para filha.

Entenda a história de racismo em festival



O caso aconteceu quando a filha do casal de brasileiros estava brincando com outra menina negra. O pai da menina, Bruno Constant, que trabalha com marketing digital, foi um dos palestrantes do evento. As duas crianças corriam pelo espaço se divertindo entre mesas que haviam no espaço. Em determinado momento, Viviane perdeu a filha de vista.

Logo depois foi informado pela outra menina e por um garçom do local, que um homem branco estava correndo atrás da filha de Viviane a acusando-a de ter roubada a mochila dele. A paraense começou a procurar a filha e encontrou a criança pelos choros e gritos que clamavam pela mãe dentro de um dos galpões do espaço, ao lado do belga de outros adultos. O músico e produtor Marc Van Eyck, que também era palestrante do festival, acusava a filha de Viviane de ter roubado um cartão de dentro de sua mochila.

“Quando abri um dos galpões desse espaço estava lá com a minha filha do lado, e mais três ou quatro pessoas. Quando eu entro ele [Marc] estava dizendo que ela tinha roubado um cartão de dentro da carteira dele. Eu entrei e falei que ‘ela não mexeu em nada e, se tivesse mexido, você não poderia ter procurado a produção do evento, ou a pai e mãe da criança?’. Ele olhou para mim, e disse que iria chamar a polícia. Respondi ‘não é você que vai chamar a polícia sou eu, então pedi para a produção chamar a polícia”, relata. “Se fossem duas meninas ruivas correndo lá, ele teria essa atitude?”, indaga Viviane.

Segundo o relato Gonçalo Riscado, fundador e diretor Cultural Trend Lisbon, empresa responsável pela produção do festival, ao site português BANTUMEN, não há dúvida que o caso foi racismo. “O que não há dúvida nenhuma é que, de facto, uma criança foi perseguida, foi tocada, foi confrontada. E aquilo de que também não tenho dúvidas nenhumas é que foi uma atitude racista“, afirmou.

Gonçalo ainda teria presenciado ainda uma fala racista do belga Marc Van Eyck. “Seria uma criança de rua, uma criança cigana que estava ali a roubar. Isto saiu da boca daquela pessoa. Isto está de facto entranhado. Quando falamos de racismo estrutural – isto está entranhado nas pessoas – é disto que estamos a falar”, falou Gonçalo ao Batumen.

Viviane ainda criticou à condução da polícia portuguesa no caso. “O estado português ainda fez escolta para ele [Marc Van Eyck] sair de lá em segurança. Eu, minha filha e meu marido não tivemos escolta. Não direcionaram a gente se precisava fazer algum exame ou qualquer coisa”, reclamou.

Sobre a denúncia

Neste sábado (30), Viviane e Bruno buscaram acolher e ajudar a menina. Ela também espera receber a denúncia formalmente para saber como a polícia portuguesa classificou o crime. Diferentemente do Brasil, em Portugal, as vítimas têm acesso à denúncia dois dias depois do registro. “Hoje estamos aqui exaustos, é como qualquer outra situação traumática. Estamos com exaustão traumática. Hoje, estamos tendo um dia mais pragmático para nos proteger e ao mesmo tempos acolher as dores um do outro”, afirmou.

A família irá buscar a Embaixada em Portugal e o Itamaraty para denunciar o caso. Uma rede de amigos também busca apoio junto às autoridades paraenses e já buscou contato com a Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos.

“A gente está tentando fazer essa revolta se transformar de dor e violência em justiça. Estou com muito medo de acontecer algo nesse país, me sinto menos protegida pelo Estado do Português”, detalhou. “Qualquer brasileiro aqui passa por situações de preconceito. Infelizmente não é raro, não é difícil, mas eu nunca tinha presenciado uma situação assim, quanto menos com uma criança tão nova”, destacou.

O festival MIL emitiu uma nota condenando o ato racista e informou que está prestando assistência à família.

“Nenhuma criança pode ser interpelada por um adulto e tratada com violência. É mais grave ainda quando existe motivação racial. Condenamos e repudiamos o ato a que essa criança foi lamentavelmente exposta. Os procedimentos legais possíveis estão em curso. As autoridades policiais foram chamadas e o MIL assume desde já a sua responsabilidade de apoiar os familiares neste acontecimento", diz parte da nota.

"O MIL não tolera qualquer forma de discriminação. Ampliamos, em toda a programação e estrutura de produção, a diversidade, inclusão, democratização e igualdade. Mas sabemos que entre a vontade, o discurso, a teoria e a prática ainda existem muitas barreiras e desafios a ultrapassar."

"Sabemos também que casos como este não são isolados, mas sim sistémicos e estruturais. Temos um posicionamento político claro: mais do que falar sobre isto, temos de agir. Contamos convosco nas denúncias e nos debates”, finaliza.

O portal OLIBERAL.COM tentou contato com o belga Marc Van Eyck por uma rede social para que se pronunciasse sobre a acusação.