Mais de 40 sepulturas judaicas são pichadas com suásticas na Alemanha

Mais de 40 sepulturas judaicas do cemitério de Cothen, no leste da Alemanha, foram pichadas com suásticas, simbolo que representa o nazismo. A polícia local disse que o vandalismo contra os túmulos tenha sido cometido entre sexta (15) e terça-feira (19)

As autoridades estimam os danos em 20 mil euros (quase R$ 105 mil) e estão em busca de “qualquer pessoa que possa fornecer informações sobre possíveis suspeitos”. Cothen, a antiga capital do principado de Anhalt-Köthen, é lembrada por ter acolhido o compositor Johann Sebastian Bach no século XVIII.

Onda de atos antissemitas na Alemanha

Nos últimos anos, a Alemanha foi testemunha do ressurgimento de atos antissemitas - pessoas que praticam preconceito, hostilidade ou discriminação contra judeus em geral, mesmo não sendo o único povo semita -, que lembram os anos sombrios do Nacional-Socialismo, partido político de extrema-direita cujo programa e ideologia ficou marcado pelo antissemitismo radical.

No ano de 2019, Stephan Balliet, alemão de 28 anos, simpatizante com ideologias de extrema-direita e conspiracionistas, tentou invadir o templo de Halle, onde judeus realizam seus cultos, situada na mesma região da Saxónia-Anhalt, com o objetivo de cometer um massacre no feriado judaico de Yom Kippur.

Ele não conseguiu entrar no local sagrado, onde havia muitos fiéis, mas matou um pedestre e um homem que se refugiava em um restaurante, antes de ser preso.

(Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)