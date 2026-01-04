Mais 24 vítimas de incêndio na Suíça são identificadas, incluindo 11 adolescentes

A polícia cantonal de Valais anunciou, neste domingo (4), a identificação dos corpos de 24 pessoas, incluindo onze adolescentes e seis estrangeiros, vítimas do incêndio em um bar em Crans-Montana, na Suíça, na véspera de Ano Novo. A tragédia deixou 40 mortos e 119 feridos. Além dos oito cidadãos suíços já identificados, as autoridades cantonais anunciaram a identificação de outros dez cidadãos suíços (quatro mulheres e seis homens) com idades entre 14 e 31 anos, dois italianos de 16 anos, um francês de 39 anos, um jovem de 16 anos com dupla cidadania italiana e emiradense, um romeno de 18 anos e um turco de 18 anos.

No sábado (3), mais quatro corpos foram identificados. Eram de quatro cidadãos suíços, incluindo dois adolescentes - uma menina e um menino de 16 anos - e uma mulher de 21 anos e um homem de 18 anos. "Os corpos das vítimas foram entregues às suas famílias. As investigações e os procedimentos de identificação relativos às outras vítimas, falecidas ou feridas, continuam em andamento", informou a polícia.

Pessoas não encontradas

Nas redes sociais, os apelos por testemunhas se multiplicam. Familiares e amigos se mobilizam para obter informações sobre pessoas que não foram encontradas. Uma missa dedicada às vítimas da tragédia foi realizada neste domingo na igreja Saint-Christophe, em Crans-Montana, seguida de uma marcha silenciosa, da qual participaram várias centenas de pessoas, até o altar com velas e homenagens erguido perto do local da tragédia.

A igreja, localizada a 300 metros do bar, estava lotada muito antes do início da missa, que foi transmitida em um telão gigante do lado de fora. Apesar das temperaturas terem chegado a -9°C, centenas de pessoas permaneceram no local, algumas segurando buquês de flores, outras uma única rosa vermelha. Equipes de emergência uniformizadas caminharam juntas em direção à igreja, carregando seus capacetes. O presidente da Confederação Suíça anunciou em entrevista ao jornal SonntagsBlick, publicada neste domingo, que decretou um dia de luto nacional no dia 9 de janeiro (Com informações da RFI e AFP).