Mãe é suspeita de deixar filhos em carro em chamas enquanto praticava furtos em loja; vídeo

Uma mulher identificada como Alicia Moore, de 24 anos, está enfrentando acusações depois de supostamente deixar seus dois filhos, de 2 e 4 anos, sozinhos em um carro que pegou fogo enquanto ela praticava furtos em uma loja. O Departamento de Polícia de Oviedo, na Flórida (EUA), divulgou os detalhes do incidente, que aconteceu no dia 26 de maio, mas viralizou nesta semana.

De acordo com relatos do "Epoch Times", Alicia estacionou seu carro do lado de fora do Oviedo Mall, próximo a Orlando, antes de entrar na loja e abandonar as crianças dentro do veículo. Enquanto ela estava no shopping, Alicia e um parceiro não identificado foram observados pelo segurança por aproximadamente uma hora, supostamente cometendo furtos.

O relatório da polícia revela que, ao sair da loja, Alicia deixou cair os itens furtados ao perceber que seu carro estava em chamas. A primeira audiência do caso está agendada para 8 de agosto.

Testemunhas presenciaram o incêndio e viram os filhos de Alicia lutando para sair do veículo em chamas. Várias pessoas correram em seu auxílio, resgatando-os do perigo iminente. As crianças foram levadas ao Hospital Arnold Palmer com queimaduras de primeiro grau, incluindo uma no rosto.

Os investigadores da polícia de Oviedo acreditam que as crianças estavam brincando com fósforos dentro do carro, o que provocou o incêndio que fez as chamas se espalharem pelas janelas e lançarem uma densa fumaça escura no ar.

Alicia Moore foi indiciada por negligência infantil agravada por deixar os filhos, que não eram capazes de cuidar de si, sozinhos no veículo. Além disso, ela enfrenta acusações de furto e agressão relacionadas a incidentes anteriores, conforme reportado pela emissora NTD.