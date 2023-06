Ladrão esconde o rosto em caixa de papelão para furtar 19 iPhones e mais de R$ 39 mil; vídeo

Em filmagens de assaltos, é comum ver criminosos utilizando diferentes maneiras de não aparecerem nas câmeras do circuito interno das lojas, utilizando máscaras, balaclavas ou até mesmo meias, para evitar serem identificados. No entanto, um ladrão na Flórida (EUA), no último sábado (3), resolveu improvisar um disfarce inusitado: uma caixa de papelão na cabeça.

O proprietário da loja, identificado apenas como Jeremias, após perceber que sua loja havia sido invadida, conferiu as imagens das câmeras de segurança internas. As gravações mostram o ladrão disfarçado quebrando as vitrines de vidro e roubando os telefones do balcão.

O dono da loja disse que o ladrão levou 19 iPhones e US$ 8 mil (R$ 39,4 mil) em dinheiro. A perda total somou US$ 15 mil (R$ 74 mil).

O ladrão foi identificado, preso e indiciado por furto, dano criminal, posse de cocaína e resistência a um policial sem violência.