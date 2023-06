Homem invade padaria para roubar cupcakes, mas se arrepende e se oferece para pagar doces; vídeo

Um vídeo que viralizou no TikTok revelou o momento em que um ladrão invadiu uma padaria em Vancouver, no Canadá, com o intuito de roubar cupcakes. No entanto, o desenrolar dessa história surpreendeu a proprietária do estabelecimento, Emma Irvine, de 26 anos. O criminoso, após o ocorrido, entrou em contato com ela por telefone, pediu desculpas e até mesmo se ofereceu para pagar pelos doces.

As imagens registradas mostram o assaltante adentrando a padaria aproximadamente às 3h da manhã do dia 26 de maio, ao quebrar o vidro da porta de entrada com um chute. Dentro do estabelecimento, as câmeras de segurança flagraram o homem sentando por alguns minutos antes de se levantar para utilizar o banheiro. Surpreendentemente, ele também foi visto tentando limpar o vidro quebrado da porta e tirando selfies. Em seguida, pegou seis cupcakes de chocolate com champanhe, no valor de US$ 30 (aproximadamente R$ 148), e saiu do local.

Confira abaixo o vídeo compartilhado por Emma: