Ladrão devolve itens roubados de loja e envia carta de desculpas: 'arrependido'

Um homem suspeito de arrombar uma loja enviou uma carta junto com os itens roubados, ao proprietário do estabelecimento. Pelo documento, o suspeito alegou remorso pelo crime. Na mensagem, ele afirma estar "profundamente arrependido". O caso aconteceu na madrugado do último domingo (04), em Paranatinga, a 411 km de Cuiabá (MT).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito não foi preso. O proprietário, que preferiu o anonimato, revelou que mora no local há 10 dias. O furto ocorreu na madrugada de quinta para sexta-feira e teve os itens devolvidos dois dias depois. “Ele pegava coisas para trocar por drogas. Há mais tocas de drogas aqui do que qualquer outra coisa. Onde quer que vamos, encontramos isso”, compartilhou.

O proprietário percebeu que a porta de entrada havia sido arrombada. Ao verificar os itens, percebeu que faltava uma caixa de ferramentas contendo uma furadeira, duas baterias, um carregador de bateria, um cabo de extensão e quatro jogos de chaves de fenda. No mesmo dia foi feito um boletim de ocorrência na delegacia.

VEJA MAIS

Ele recebeu a carta do suspeito, que, além de pedir desculpas, pediu a desistência da denúncia, o que não foi deferido. "Peço sinceras desculpas pelo que fiz. Estou devolvendo seus pertences porque eles não me pertencem. Estou profundamente arrependido porque estava sob a influência de drogas e álcool. Entendo que isso não é uma desculpa, mas nunca fiz isso em sã consciência. Aqui estão todas as suas coisas, e eu só peço uma coisa. Se possível, se você puder retirar a queixa contra mim com o policial Padilha na delegacia, pois estou profundamente envergonhado. Por favor, perdoe mim", dizia um trecho da carta.

Além de pedir perdão, o suspeito solicitou que a vítima retirasse a queixa contra ele na delegacia, pedido que não foi atendido. A polícia confirmou que o ladrão não foi preso.