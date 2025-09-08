Capa Jornal Amazônia
Lula defende 'solução realista' na Ucrânia e diz que ocupação em Gaza merece 'condenação'

Lula defendeu também mudanças para garantir "soberania digital" e voltou a pedir regras mais duras para as big techs.

Estadão Conteúdo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a defender nesta segunda-feira, 8, durante a reunião com governantes do Brics, o fim do conflito na Ucrânia e disse ser necessária a negociação para uma solução "realista". "No que se refere à Ucrânia, é preciso pavimentar caminhos para uma solução realista que respeite as legítimas preocupações de segurança de todas as partes. O encontro no Alasca e seus desdobramentos em Washington são passos na direção correta para pôr fim a esse conflito", declarou, em seu discurso em reunião virtual do Brics, citando o encontro feito no Alasca, em agosto, entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin.

Lula disse que o mundo vive uma "crescente instabilidade" e que a "iniciativa Africana e o Grupo de Amigos para a Paz, criado por China e Brasil, podem contribuir por meio da promoção do diálogo e da diplomacia".

Lula telefona para Macron e presidente francês confirma presença na COP 30, em Belém
Em ligação, além da confirmação da presença, os presidentes discutiram acordo Mercosul-UE, tarifas dos EUA, guerra na Ucrânia e reforçaram parceria Brasil-França

Lula recebeu telefonema de Putin, que relatou reunião com Trump, diz Secom
Esta é a segunda conversa de Lula com Putin neste mês sobre a guerra na Ucrânia

O presidente brasileiro voltou a criticar a ocupação na Faixa de Gaza promovida por Israel. Segundo ele, a ocupação merece uma "firme condenação" e o Brasil entrará como parte na ação da África do Sul na Corte Internacional de Justiça. "A decisão de Israel de assumir o controle da Faixa de Gaza e a ameaça de anexação da Cisjordânia requer nossa mais firme condenação. É urgente colocar fim ao genocídio em curso e suspender as ações militares nos Territórios Palestinos", falou.

Lula defendeu também mudanças para garantir "soberania digital" e voltou a pedir regras mais duras para as big techs.

"Sem uma governança democrática, projetos de dominação centrados em poucas empresas de alguns países vão se perpetuar. Sem soberania digital, seremos vulneráveis à manipulação estrangeira. Isso não significa fomentar um ambiente de isolacionismo tecnológico, mas fomentar a cooperação a partir de ecossistemas de base nacional, independentes e regulados", declarou o presidente brasileiro.

A reunião virtual durou cerca de 1h30 e teve a participação dos líderes de China, Egito, Indonésia, Irã, Rússia, África do Sul, além do príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos, do chanceler da Índia e do vice-ministro das Relações Exteriores da Etiópia.

Brics

Cúpula

Lula

Ucrânia

Gaza
Mundo
Reino Unido: médico que amputou as próprias pernas para ter indenização é condenado por fraude

08.09.25 12h58

Espanha anuncia novas medidas para tentar frear guerra em Gaza e ampliar apoio aos palestinos

08.09.25 11h33

Carcaça de segunda maior espécie de baleia do mundo é encontrada em praia do Reino Unido

08.09.25 11h03

Na Argentina, Axel Kicillof desponta como potencial líder do Peronismo, após derrota de Milei

08.09.25 10h52

Maus Tratos

Policiais resgatam 5 filhos que eram mantidos sem comida e trancados em quarto por um casal

As crianças não tinham contato com outras pessoas da cidade

05.09.25 12h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

decisão

País aprova lei que proíbe homossexualidade e estabelece penas de prisão a infratores; veja qual

A emenda ao código da família foi aprovada pelo parlamento em votação unânime

03.09.25 14h33

MADURO X TRUMP

Maduro pede diálogo a Trump para evitar conflito entre Venezuela e EUA

Vestido com uniforme militar, Maduro supervisionou uma cerimônia em que ordenou a mobilização de milícias civis e afirmou que haveria uma "luta armada" em caso de ataque.

06.09.25 14h33

