Lula recebeu telefonema de Putin, que relatou reunião com Trump, diz Secom

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu nesta segunda-feira (18) um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin, segundo nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

A ligação, que durou cerca de 30 minutos, partiu de Putin, que informou a Lula sobre a reunião que teve na última sexta-feira (15) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e avaliou o encontro como positivo.

“Após abordar os diversos temas discutidos com o presidente Trump, Putin reconheceu o envolvimento do Brasil com o Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China”, informou a Secom.

O presidente Lula, por sua vez, agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia, desejando também sucesso às continuadas negociações.

Esta é a segunda conversa de Lula com Putin neste mês sobre a guerra na Ucrânia. No dia 9 de agosto, uma semana antes da reunião de Putin com Trump, o líder russo também telefonou para o presidente brasileiro para tratar do mesmo tema.