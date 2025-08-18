Capa Jornal Amazônia
Lula recebeu telefonema de Putin, que relatou reunião com Trump, diz Secom

Esta é a segunda conversa de Lula com Putin neste mês sobre a guerra na Ucrânia

Estadão Conteúdo
A ligação de cerca de 30 minutos partiu de Putin, que informou Lula sobre a reunião de sexta-feira (15) com Donald Trump, considerada positiva (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu nesta segunda-feira (18) um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin, segundo nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

A ligação, que durou cerca de 30 minutos, partiu de Putin, que informou a Lula sobre a reunião que teve na última sexta-feira (15) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e avaliou o encontro como positivo.

VEJA MAIS 

image Modi conversa com Putin sobre encontro do russo com Trump e defende resolução pacífica

image Putin aceita que EUA e Europa ofereçam garantias de segurança à Ucrânia, diz enviado de Trump

“Após abordar os diversos temas discutidos com o presidente Trump, Putin reconheceu o envolvimento do Brasil com o Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China”, informou a Secom.

O presidente Lula, por sua vez, agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia, desejando também sucesso às continuadas negociações.

Esta é a segunda conversa de Lula com Putin neste mês sobre a guerra na Ucrânia. No dia 9 de agosto, uma semana antes da reunião de Putin com Trump, o líder russo também telefonou para o presidente brasileiro para tratar do mesmo tema.

