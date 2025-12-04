Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Putin classifica conversas com EUA sobre Ucrânia como 'úteis', mas ressalta 'trabalho difícil'

Os comentários do líder russo vêm enquanto o enviado especial da Casa Branca se prepara para se encontrar com o principal negociador da Ucrânia

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Presidente russo Vladimir Putin. (Reprodução | Conteúdo Estadão)

O presidente russo, Vladimir Putin, avaliou conversas de cinco horas com enviados dos EUA sobre a guerra na Ucrânia como "necessárias" e "úteis". Ele, contudo, apontou "trabalho difícil" devido a propostas inaceitáveis para o Kremlin.

Segundo Putin, o longo encontro ocorreu porque as partes "tiveram que passar por cada ponto" da proposta de paz de Washington. Ele descreveu a conversa como "muito concreta", com disposições que Moscou está disposta a discutir e outras que não pode concordar. "É um trabalho difícil", acrescentou.

Os comentários do líder russo surgem enquanto o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro do presidente dos EUA, Donald Trump, preparam-se para um encontro com o negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, em Miami, nesta quinta-feira.

Esforços de Paz para a Ucrânia

As conversas de alto risco fazem parte do esforço renovado de Donald Trump para acabar com a guerra de quase quatro anos. O movimento pela paz ganhou força, embora a reconciliação das "linhas vermelhas" da Rússia e da Ucrânia ainda se mostre uma batalha difícil.

Donald Trump afirmou que Witkoff e Kushner saíram da sessão maratona com Putin no Kremlin confiantes de que ele deseja um fim para o conflito. "A impressão deles foi muito forte de que ele gostaria de fazer um acordo", disse o ex-presidente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rússia

ucrânia

guerra

paz

diálogo

EUA

Plano

Putin
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Suprema Corte permite novo mapa congressional no Texas, dando mais assentos a republicanos

04.12.25 20h48

TENDÊNCIA

Pantone anuncia 'Cloud Dancer' como cor do ano de 2026; conheça a tonalidade

Tonalidade é descrita como um “sussurro de calma” e marca a primeira vez que a empresa escolhe um tom off-white como protagonista.

04.12.25 20h24

Trump assina acordo de minerais críticos com Congo e Ruanda, que ratificaram acordo de paz

04.12.25 18h47

negociações

Sheinbaum terá primeiro encontro 'cara a cara' com Trump amanhã em meio a impasse tarifário

Sheinbaum acrescentou que também se reunirá com o primeiro-ministro canadense, Mark Carney

04.12.25 14h23

MAIS LIDAS EM MUNDO

Eleições na Namíbia

Adolf Hitler vence as eleições na Namíbia; entenda a relação com o líder nazista

Político vence pela quinta vez consecutiva para o cargo de conselho regional

28.11.25 14h31

TENSÃO

Trump deu ultimato para Maduro deixar o poder na Venezuela, diz jornal

A ligação foi vista como o último esforço de evitar um confronto direto.

01.12.25 15h22

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TRÀGICO

Premonição? Influenciadora faz post sobre 'sofrer acidente' horas antes de morrer; entenda

A jovem costumava publicar vídeos radicais com sua mototoclicleta nas mídias sociais

02.12.25 12h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda