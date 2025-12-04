Putin classifica conversas com EUA sobre Ucrânia como 'úteis', mas ressalta 'trabalho difícil'

O presidente russo, Vladimir Putin, avaliou conversas de cinco horas com enviados dos EUA sobre a guerra na Ucrânia como "necessárias" e "úteis". Ele, contudo, apontou "trabalho difícil" devido a propostas inaceitáveis para o Kremlin.

Segundo Putin, o longo encontro ocorreu porque as partes "tiveram que passar por cada ponto" da proposta de paz de Washington. Ele descreveu a conversa como "muito concreta", com disposições que Moscou está disposta a discutir e outras que não pode concordar. "É um trabalho difícil", acrescentou.

Os comentários do líder russo surgem enquanto o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, e Jared Kushner, genro do presidente dos EUA, Donald Trump, preparam-se para um encontro com o negociador da Ucrânia, Rustem Umerov, em Miami, nesta quinta-feira.

Esforços de Paz para a Ucrânia

As conversas de alto risco fazem parte do esforço renovado de Donald Trump para acabar com a guerra de quase quatro anos. O movimento pela paz ganhou força, embora a reconciliação das "linhas vermelhas" da Rússia e da Ucrânia ainda se mostre uma batalha difícil.

Donald Trump afirmou que Witkoff e Kushner saíram da sessão maratona com Putin no Kremlin confiantes de que ele deseja um fim para o conflito. "A impressão deles foi muito forte de que ele gostaria de fazer um acordo", disse o ex-presidente.