Israel identifica restos mortais do penúltimo refém em Gaza

O exército israelense identificou nesta quinta-feira (4) os restos mortais de Sudthisak Rinthalak, um cidadão tailandês que era o penúltimo refém mantido na Faixa de Gaza. Ele foi morto em 7 de outubro de 2023.

O corpo de Rinthalak, que tinha 43 anos, foi levado para Gaza e mantido pela Jihad Islâmica, conforme comunicado oficial. Seus restos mortais já foram repatriados para o sepultamento.

As autoridades da Tailândia agradeceram ao exército de Israel pela assistência. Esta ação levou à libertação de todos os 31 reféns tailandeses capturados no início do conflito. Destes, 28 foram soltos com vida e três morreram.

Progresso no acordo de trégua

O Hamas libertou os últimos 20 reféns vivos em 13 de outubro, marcando o início do cessar-fogo. O grupo já devolveu 27 dos 28 restos mortais prometidos a Israel como parte do acordo de trégua.

O último corpo restante a ser devolvido é o de um israelense. Com apenas este refém faltando, as partes envolvidas estão próximas de concluir a primeira fase do cessar-fogo.

Troca de corpos entre as partes

Desde o início do acordo de paz, Israel libertou os corpos de centenas de palestinos para Gaza. Essa medida ocorreu em troca de reféns ou de seus restos mortais. A maioria dos corpos palestinos permanece sem identificação.