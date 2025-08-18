Modi conversa com Putin sobre encontro do russo com Trump e defende resolução pacífica

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou que conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo ele, o líder russo compartilhou impressões sobre o encontro que teve com o presidente norte-americano, Donald Trump, no Alasca. A informação foi publicada no X nesta segunda-feira, 18.

Segundo Modi, a Índia tem defendido uma resolução pacífica do conflito na Ucrânia e apoia todos os esforços nesse sentido.

"Aguardo ansiosamente a continuidade de nossas conversas nos próximos dias", escreveu o primeiro-ministro da Índia.