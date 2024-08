Kamala escolhe governador Tim Walz, de Minnesota, para ser candidato a vice

A vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris escolheu o governador Tim Walz, de Minnesota, para ser candidato a vice na chapa que vai concorrer à Presidência nas eleições americanas, segundo a CNN Internacional, que ouviu pessoas próximas ao processo. A agência de notícias Reuters também confirmou a informação com fontes próximas.

O anúncio oficial ainda não foi feito, mas o democrata já participará de um comício eleitoral com Kamala na Filadélfia nesta terça (06.08). A formalização da chapa Harris-Walz deve acontecer até esta quarta (7), prazo final para garantir que os candidatos apareçam na cédula do estado de Ohio e antes da convenção do partido, em Chicago, entre 19 a 22 de agosto.

Com 60 anos, Walz é um ex-membro da Guarda Nacional do Exército dos EUA e ex-professor que tem apelo junto aos eleitores rurais e brancos. Ele tem atacado Donald Trump e o senador de Ohio, JD Vance, candidato a vice pelo partido Republicano, como "estranhos," um insulto viral adotado pela campanha de Harris.