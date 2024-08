Kamala anunciará escolha de candidato a vice antes da turnê por Estados decisivos nos EUA

A vice-presidente e provável candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, deverá anunciar seu companheiro de chapa na terça-feira (06.08), depois de realizar entrevistas com os principais candidatos em sua casa em Washington durante o fim de semana, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

A decisão de Kamala pode ser anunciada a qualquer momento antes de sua primeira aparição pública com o candidato a vice-presidente na terça-feira, na Filadélfia, antes de iniciarem uma turnê pelo país, passando por vários Estados que provavelmente decidirão a eleição, disseram as fontes.

Kamala encerrou sua busca entrevistando três dos principais candidatos - o governador de Minnesota, Tim Walz; o senador Mark Kelly, do Arizona, e o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro - em sua residência no Observatório Naval, em Washington, no domingo, disseram as fontes.

VEJA MAIS

A vice-presidente se reuniu com o secretário de Transportes, Pete Buttigieg, por 90 minutos na sexta-feira e também estava se reunindo virtualmente com os candidatos, disseram as fontes. O governador do Kentucky, Andy Beshear, e o governador de Illinois, J.B. Pritzker, são os outros candidatos na disputa pelo cargo.

A busca de Kamala por um companheiro de chapa começou a sério há apenas duas semanas, logo depois que o presidente Joe Biden se retirou da disputa e a endossou para substituí-lo.

A escolha de um companheiro de chapa é uma das decisões mais importantes da carreira política de Kamala, já que ela está montando às pressas uma campanha para desafiar Donald Trump na eleição de 5 de novembro.

A lista de Kamala inclui todos os homens brancos com um histórico de conquista de eleitores rurais, brancos ou independentes.

No fim de semana, Kamala se reuniu com sua equipe de avaliação, incluindo o ex-procurador-geral Eric Holder, cujo escritório de advocacia Covington & Burling LLP examinou as finanças e o histórico dos possíveis candidatos. Holder e seu escritório fizeram apresentações detalhadas sobre cada um dos finalistas, de acordo com várias fontes familiarizadas com o processo.

Kamala está ponderando a decisão com seu marido, Doug Emhoff, o cunhado Tony West e um pequeno círculo de assessores e conselheiros, disseram as fontes.

Os candidatos serão informados na noite de segunda-feira ou na manhã de terça-feira se foram escolhidos, acrescentaram as fontes.

A campanha de Kamala também está planejando um anúncio nas redes sociais com o escolhido, disseram à Reuters funcionários da campanha familiarizados com os preparativos.

Em sua turnê pelos Estados decisivos, Kamala e seu companheiro de chapa visitarão sete cidades em cinco dias: Filadélfia, na Pensilvânia; Eau Claire, em Wisconsin; Detroit, no Michigan; Durham, na Carolina do Norte; Savannah, na Georgia; Phoenix, no Arizona; e Las Vegas, em Nevada, disse um funcionário da campanha, que não quis ser identificado.

Eles realizarão comícios em cada localidade ao longo da turnê, que incluirá campi universitários, universidades historicamente negras, salões de sindicatos e restaurantes, disse o funcionário.