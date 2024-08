Trump propõe debate eleitoral alternativo, Kamala rejeita

O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs um debate com a vice-presidente e provável candidata democrata Kamala Harris na Fox News no dia 4 de setembro, mas a campanha de Kamala rebateu dizendo que Trump estava, com isso, tentando evitar um debate que já estava programado para ser realizado na emissora ABC.

As regras seriam semelhantes às do primeiro debate com o presidente Joe Biden, que desistiu de se candidatar à reeleição, disse Trump em uma postagem na rede social Truth na noite de sexta-feira.

Mas, desta vez, o encontro teria uma "plateia completa" e seria realizado no Estado da Pensilvânia, que é um dos decisivos para a eleição, disse Trump.

Trump e Biden haviam concordado com um segundo debate no dia 10 de setembro na ABC News, mas o ex-presidente sugeriu que fosse transferido para a Fox, a rede mais popular entre seus seguidores.

Kamala, que na sexta-feira garantiu os votos necessários dos delegados para conquistar a indicação democrata para a eleição do dia 5 de novembro, disse no sábado que planeja participar do debate que estava originalmente acordado.

"É interessante como 'qualquer hora, qualquer lugar' se torna 'uma hora específica, um espaço seguro específico'", escreveu ela na plataforma de mídia social X.

"Estarei lá em 10 de setembro, como ele concordou. Espero vê-lo lá."

O porta-voz de Kamala, Michael Tyler, disse que Trump estava "correndo de medo" e que sua campanha estava feliz em discutir outros debates após o do dia 10 de setembro, com o qual "ambas as campanhas já haviam concordado".

No sábado, Trump rebateu na rede social Truth que Kamala tem "medo de fazer (o debate)" e que eles terão um encontro marcado no dia 4 de setembro "ou eu não a verei de qualquer forma".

Os dois candidatos têm atravessado o país com intensidade, e Trump tem tentado novas linhas de ataque para desgastar Kamala, que, segundo pesquisas de intenção de voto, está praticamente empatada com o ex-presidente.