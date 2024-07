Campanha de Kamala Harris arrecada US$200 milhões em uma semana

WASHINGTON (Reuters) - A campanha eleitoral da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse no domingo que arrecadou 200 milhões de dólares e inscreveu 170.000 novos voluntários na semana desde que ela se tornou a candidata presidencial do Partido Democrata.

O presidente norte-americano, Joe Biden, encerrou sua candidatura à reeleição no domingo da semana passada e endossou Kamala Harris para a votação de 5 de novembro contra o ex-presidente republicano Donald Trump.

"Na semana desde que começamos, @KamalaHarris arrecadou 200 milhões de dólares. 66% desse valor vem de novos doadores. Registramos 170.000 novos voluntários", postou o vice-diretor de campanha de Kamala, Rob Flaherty, no X.

Pesquisas da semana passada, inclusive uma da Reuters/Ipsos, mostram Kamala Harris e Trump essencialmente empatados, preparando terreno para uma campanha acirrada nos 100 dias que faltam para a eleição.

VEJA MAIS

A campanha de Trump disse no início de julho que arrecadou 331 milhões de dólares no segundo trimestre, superando os 264 milhões de dólares que a campanha de Biden e seus aliados democratas arrecadaram no mesmo período. A campanha de Trump tinha 284,9 milhões de dólares em caixa no final de junho, enquanto a campanha democrata tinha 240 milhões de dólares em caixa na época.

Kamala Harris conseguiu o apoio da maioria dos delegados da Convenção Nacional Democrata, o que provavelmente garante que ela se tornará a indicada do partido para presidente no próximo mês.