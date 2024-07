Eleições EUA: Barack e Michelle Obama manifestam pela 1ª vez apoio à candidatura de Kamala Harris

O ex-presidente Barack Obama e sua esposa e ex-primeira dama Michelle Obama anunciaram na manhã desta sexta-feira (26.07), endosso público à candidatura da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, para concorrer à Casa Branca, nas eleições de novembro próximo.

Era o último grande apoio democrata que faltava à provável candidata democrata após o presidente dos EUA, Joe Biden, ter desistido da sua campanha de reeleição, no último domingo, dia 21. Sua neutralidade desde então gerou especulação. Nos últimos dias, porém, a imprensa americana revelou que Obama estava preparando para anunciar apoio público a Harris em breve.

O esperado endosso veio na manhã desta sexta-feira. Obama publicou um vídeo de uma ligação feita juntamente com Michelle à vice-presidente dos EUA no início da semana.

"Dissemos a ela que achamos que ela será uma fantástica presidente dos Estados Unidos e que ela tem nosso total apoio", escreveu Obama, em seu perfil no X (antigo Twitter).

O ex-presidente afirmou ainda que os EUA vive um "momento crítico" e que ele e a esposa farão de tudo para que Harris vença nas eleições, em novembro, e que assuma o Salão Oval, escritório da presidência americana, na Casa Branca.

No vídeo, Harris agradece o apoio e diz que o endosso dos Obama "significa muito".

Na corrida eleitoral, a ex-primeira dama Michelle Obama foi considerada uma candidata com chances de vencer o ex-presidente Donald Trump por muitos democratas, conforme mostraram pesquisas. No entanto, a probabilidade de ela entrar no páreo era difícil, afirmou o diretor da Eurasia para as Américas, Christopher Garman, em entrevista ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.