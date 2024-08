Homem de 66 anos é preso pelo FBI por ameaçar matar Kamala Harris

Frank Lucio Carillo, 66 anos, foi preso pelo FBI, o Departamento Federal de Investigação, em português, na sexta-feira (3/8), após realizar uma série de ameaças de morte à vice-presidente e candidata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, por meio das redes sociais.

Carillo é do estado da Virgínia e deu início às ameaças após Kamala figurar como candidata à presidência pelo Partido Democrata. O FBI descobriu quase 20 ameaças à vice-presidente feitas por uma conta vinculada a Frank Carillo, conforme a documentação enviada ao tribunal para o Distrito Ocidental da Virgínia.

Queimar viva

Frank incluia, entre as ameaças, promessas de matar a vice-presidente e sua família, arrancar os olhos dela com alicates e queimá-la viva. Caso condenado, Carillo pode pegar até cinco anos de prisão.

“Kamala Harris precisa ser queimada viva. Eu farei isso pessoalmente se ninguém mais fizer. Eu quero que ela sofra uma morte lenta e agonizante”, escreveu Carillo em sua rede social no dia 27 de julho.

O FBI citou “4.359 postagens/respostas” feitas pela conta do suspeito, “direcionadas a vários funcionários públicos” desde o ano passado, como ao presidente dos EUA, Joe Biden, ao diretor do FBI, Christopher Wray, e a Stephen Richer, oficial do Condado de Maricopa que ficou conhecido por rejeitar as alegações de Donald Trump após as alegações de que a eleição presidencial de 2020 foi roubada.

A investigação do FBI teve início após o gabinete de Phoenix notificar que um usuário começou a ameaçar Stephen Richer. A investigação descobriu que Carillo também havia feito “numerosas outras mensagens sobre armas de fogo e sobre atirar em pessoas”. Ele ainda teria feito ameaças violentas contra muçulmanos, imigrantes ilegais e o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau.

Em fevereiro desse ano, o homem afirmou que possuia rifle AR-15 “carregado e pronto”. Ao revistar a casa de Frank, os agentes do FBI recuperaram uma pistola, um AR-15 e milhares de munições.

Depois da prisão, Frank Carillo solicitou um advogado e falou: “isso tudo por causa de um comentário, hein?”.