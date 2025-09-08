Jovem promessa do surfe morre aos 12 anos vítima de câncer no cérebro

Uma das maiores promessas do surfe em Portugal, o jovem Zion Brocchi, morreu após lutar durante quatro anos contra um câncer de cérebro. O falecimento do adolescente, que já conquistou o primeiro lugar no campeonato regional sub-12 do Circuito Regional de Grande Lisboa, foi informado pela mãe nas mídias sociais.

“No amanhecer deste dia, Zion descansou. Cumprimos sua missão, campeão eternizou! A cerimônia de despedida será amanhã dia 07/09, a partir das 9h30, no Cemitério do Feijó, e sua cremação será às 14h30”, escreveu Vânia Brocchi em uma publicação nas redes sociais em collab com o perfil do Instagram do filho.

VEJA MAIS

Nos comentários do post, diversos seguidores comentaram sobre a triste notícia da partida de Zion Brocchi. “Querido Zion, as ondas te esperam aí perto das estrelas”, disse uma pessoa. “Os meus profundos sentimentos, não o conhecia pessoalmente, mas o seguia nas redes sociais e via Zion, muitas vezes, nas minhas caminhadas na Costa e sempre admirei a garra dele”, escreveu outra seguidora.

“Zion Brocchi, a lenda de apenas 12 anos, que tratava o mar por ‘tu’ e dançava com as ondas. O surf era a sua vida, a sua liberdade, o seu sorriso. Hoje, o oceano chora a partida de quem já nasceu feito de água e coragem. Perdeu a batalha contra o cancro, mas jamais perderá o lugar eterno nas memórias de todos. Agora, as ondas serão sempre teu palco, Zion”, homenageou uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)