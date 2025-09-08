Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Jovem promessa do surfe morre aos 12 anos vítima de câncer no cérebro

Zion Brocchi começou a praticar o esporte desde os 3 anos de idade

Victoria Rodrigues
fonte

O jovem começou a disputar competições de surfe aos 8 anos, em Portugal. (Foto: Reprodução/ Instagram | @zionbrocchi)

Uma das maiores promessas do surfe em Portugal, o jovem Zion Brocchi, morreu após lutar durante quatro anos contra um câncer de cérebro. O falecimento do adolescente, que já conquistou o primeiro lugar no campeonato regional sub-12 do Circuito Regional de Grande Lisboa, foi informado pela mãe nas mídias sociais.

“No amanhecer deste dia, Zion descansou. Cumprimos sua missão, campeão eternizou! A cerimônia de despedida será amanhã dia 07/09, a partir das 9h30, no Cemitério do Feijó, e sua cremação será às 14h30”, escreveu Vânia Brocchi em uma publicação nas redes sociais em collab com o perfil do Instagram do filho.

VEJA MAIS

image Italo Ferreira se garante no Finals do Circuito Mundial de Surfe ao lado do líder Yago Dora

image Etapa do Taiti do Mundial de surfe é adiada até segunda-feira; Italo encara algoz de Filipinho
As baterias decisivas da etapa do Taiti da WSL, a Liga Mundial de Surfe, foram adiadas pela organização, por causa das condições do mar em Teahupo'o

image Cadela brasileira conquista título mundial de surfe para cães: 'Ela ama estar no mar'
Cacau levou para casa cinco medalhas no Campeonato Mundial de Surf Dog

Nos comentários do post, diversos seguidores comentaram sobre a triste notícia da partida de Zion Brocchi. “Querido Zion, as ondas te esperam aí perto das estrelas”, disse uma pessoa. “Os meus profundos sentimentos, não o conhecia pessoalmente, mas o seguia nas redes sociais e via Zion, muitas vezes, nas minhas caminhadas na Costa e sempre admirei a garra dele”, escreveu outra seguidora.

“Zion Brocchi, a lenda de apenas 12 anos, que tratava o mar por ‘tu’ e dançava com as ondas. O surf era a sua vida, a sua liberdade, o seu sorriso. Hoje, o oceano chora a partida de quem já nasceu feito de água e coragem. Perdeu a batalha contra o cancro, mas jamais perderá o lugar eterno nas memórias de todos. Agora, as ondas serão sempre teu palco, Zion”, homenageou uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

surfe

jovem

promessa

Surfe

Portugal
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Primeiro-ministro François Bayrou perde voto de confiança no Parlamento da França

08.09.25 14h33

"Super Cão"

Cão salva família de jornalista ao mastigar pavio de dinamite jogada no quintal

Cãozinho chamado Machis agiu com rapidez ao ver explosivo no quintal e conseguiu apagar o pavio antes da detonação; ato heroico chamou a atenção dos tutores

08.09.25 14h31

NEGOCIAÇÃO

Lula defende 'solução realista' na Ucrânia e diz que ocupação em Gaza merece 'condenação'

Lula defendeu também mudanças para garantir "soberania digital" e voltou a pedir regras mais duras para as big techs.

08.09.25 13h53

eita!

Mulher é condenada à prisão perpétua por envenenar parentes com cogumelos

Durante a audiência, o magistrado destacou que apenas Erin sabe o motivo do crime, e classificou seu comportamento como "impiedoso".

08.09.25 12h58

MAIS LIDAS EM MUNDO

Maus Tratos

Policiais resgatam 5 filhos que eram mantidos sem comida e trancados em quarto por um casal

As crianças não tinham contato com outras pessoas da cidade

05.09.25 12h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MADURO X TRUMP

Maduro pede diálogo a Trump para evitar conflito entre Venezuela e EUA

Vestido com uniforme militar, Maduro supervisionou uma cerimônia em que ordenou a mobilização de milícias civis e afirmou que haveria uma "luta armada" em caso de ataque.

06.09.25 14h33

decisão

País aprova lei que proíbe homossexualidade e estabelece penas de prisão a infratores; veja qual

A emenda ao código da família foi aprovada pelo parlamento em votação unânime

03.09.25 14h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda