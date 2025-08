Cadela brasileira conquista título mundial de surfe para cães: 'Ela ama estar no mar'

Inspirada nos passos de seu pai, uma labradora brasileira foi a grande campeã do Campeonato Mundial de Surf Dog, que foi realizado neste último sábado (4), na praia Linda Mar Beach, que fica localizada em Pacífica, na Califórnia (EUA). A cadela treina sempre com o seu tutor Ivan Quintães, e conseguiu levar para casa cinco títulos, sendo: três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze.

A conquista da cadela chamada “Cacau” e de Ivan Quintães, fez o Brasil se manter em destaque no surfe canino, já que eles também já haviam vencido a disputa em 2024. Somado a todas as medalhas, os dois também levaram para casa o título de “Top Dog 2025”, o troféu geral entregue à dupla que foi a melhor em todas as categorias.

VEJA MAIS

Os passos do pai “Bono”

Em um comunicado enviado à imprensa, a esposa e companheira de Ivan, Camila Tani, realçou que essas conquistas são um símbolo de continuação do legado do cão Bono, o pai de Cacau que também já ganhou cinco premiações na competição. No período em que Bono ainda competia, ele virou influenciador digital e até hoje a família costuma compartilhar sua rotina em um perfil que já acumula mais 350 mil seguidores.

Além do perfil no Instagram, eles também possuem um canal no YouTube, onde mostram os detalhes dos campeonatos e a vida de Cacau, Bono, Ivan e Camila Tani. O casal ainda é tutor de outras duas cadelas: a vira-lata Mukeka, que foi adotada na Bahia, e a gata Cocada, resgatada no ano de 2024.

“Ver a Cacau feliz, com o rabinho abanando em cima da prancha, é a maior vitória de todas. Ela representa a continuidade de tudo que o Bono construiu com a gente, e faz isso com tanto amor, leveza e alegria. É um privilégio viver isso em família, agora com a Moana junto, torcendo com a gente desde o comecinho”, finalizou Camila.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)