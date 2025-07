Quer ensinar seu cão a dar a patinha? Veja como fazer

Ensinar o seu cão a dar a patinha vai muito além de um truque divertido para exibir aos amigos. O gesto, além de simpático, fortalece a conexão entre tutor e pet, estimula o cérebro do animal e aprofunda os laços de confiança.

O melhor de tudo é que esse tipo de adestramento é acessível e pode ser ajustado ao temperamento de cada cão. O segredo está no reforço positivo: quando o animal associa o comando a uma experiência agradável, como um petisco saboroso ou um elogio animado, o aprendizado acontece de forma natural e leve.

VEJA MAIS

Por onde começar: guia passo a passo

Confira, a seguir, um método simples e eficaz ensinado pela adestradora de cães Fernanda Coronel para ensinar o comando da patinha, baseado no reforço positivo:

Passo 1: Início com o petisco na mão fechada

Com um petisco na mão, feche-a e aproxime-a do focinho do cão. Ele deve explorar a mão — cheirando, lambendo ou tentando abri-la com o focinho. Quando tentar usar a pata, marque o comportamento com um elogio (“muito bem!”) ou um clique (caso utilize um clicker) e ofereça o petisco como recompensa.

“Repita esse processo algumas vezes até o cão entender que usar a pata resulta em ganhar um petisco”, acrescenta a especialista.

Passo 2: Repetição sem o petisco na mão

Agora, repita o movimento anterior, mas sem o petisco na mão fechada. O cão, já condicionado, deve continuar tentando usar a pata. Quando isso acontecer, recompense-o com um petisco que está na outra mão. Assim, ele aprende a seguir o gesto mesmo sem ver o alimento.

Passo 3: Mão aberta como convite ao gesto

Comece a apresentar a mão aberta, com a palma voltada para cima ou levemente inclinada. Ao perceber o gesto e colocar a pata na sua mão, recompense-o com o petisco da outra mão. Esse passo ajuda o cão a associar a mão aberta ao ato de “dar a patinha”.

Passo 4: Introdução do comando verbal

Quando o cão estiver oferecendo a pata de forma consistente, comece a dizer o comando verbal escolhido — como “pata” ou “dá a patinha” — um segundo antes de apresentar a mão. Reforce positivamente toda vez que ele fizer o gesto corretamente. Com o tempo, ele passará a responder apenas ao comando verbal, mesmo sem o gesto da mão.

Fernanda explica que é importante manter o animal sempre motivado para obter melhores resultados. “Sempre opte por um petisco de alto valor e mantenha o cão motivado”, destacou.

Os benefícios do reforço positivo no adestramento

O reforço positivo é uma das abordagens mais eficazes no adestramento de cães. Baseado em princípios da psicologia do aprendizado, esse método aumenta a chance de o comportamento desejado se repetir, criando associações agradáveis com a ação executada.

Ao utilizar petiscos, carinho ou palavras de incentivo, o cão entende que está acertando e se sente seguro para continuar. Essa segurança torna o aprendizado mais leve e espontâneo. Ao contrário das punições, que podem gerar medo ou resistência, o reforço positivo fortalece o vínculo entre tutor e pet, promovendo uma relação de confiança e cooperação.

Além de facilitar o ensino de comandos como “dar a patinha”, essa abordagem também contribui para o bem-estar emocional do animal. Cães que se sentem valorizados tendem a desenvolver mais autoconfiança e disposição para aprender. Por isso, após dominar o gesto, vale incorporar o comportamento à rotina, durante brincadeiras, treinos ou interações diárias, para mantê-lo ativo mentalmente e engajado.

Com o tempo, gestos simples como esse se tornam uma forma natural de comunicação, ampliando a conexão afetiva entre tutor e cão.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)