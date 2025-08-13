Italo Ferreira se garante no Finals do Circuito Mundial de Surfe ao lado do líder Yago Dora Estadão Conteúdo 13.08.25 20h48 As chances de o Brasil voltar a ganhar um título do Circuito Mundial de Surfe serão grandes no Finals, no fim do mês, em Cloudbreak, Fiji - depois de cinco conquistas seguidas, viu o havaiano Jhon John Florence ganhar no ano passado. O País terá dois representantes na etapa decisiva, com Italo Ferreira se garantindo ao avançar até as quartas em Teahupo'o, nesta quarta-feira, se unindo a Yago Dora, que confirmou o primeiro lugar com queda do sul-africano Jordy Smith nas oitavas. A festa verde e amarela nesta quarta veio ainda nas oitavas de final. Na água na primeira bateria, Smith não conseguiu fazer nada e acabou derrotado pelo francês Kauli Vaast por 15,43 a 3,33. Segundo colocado do Circuito Mundial, o sul-africano era o único que ameaçava a liderança de Dora - que nem precisou se esforçar em sua disputa e acabou caindo diante do local Mihimana Braye por 10,77 a 7,33. Logo depois, na terceira bateria, o campeão olímpico Italo Ferreira deu show diante de Rio Waida, com 11,33 a 1,94 para se garantir nas quartas e no Finals. "Estou muito feliz, esse é um momento especial. Ter me classificado me deixa muito confiante", celebrou Italo ao WSL Brasil. O surfista liderou boa parte da temporada, mas caiu de rendimento e agora voltou ao terceiro posto e confiante na segunda conquista - foi campeão em 2019. "Iniciei o ano muito bem e isso teve um peso muito grande. Tive resultados negativos no meio do ano e depois consegui me reerguer e é isso. Acho que o surfe às vezes é uma caixinha de surpresa, todos esses meses tenho surfado muito e me dedicado muito, às vezes o resultado acontece, em outras não, mas isso faz parte do jogo", continuou. "Agora é finalizar esse evento bem e botar a cabeça em Fiji, terminar o ano bem. Empolgado com a vaga, ele acabou se despedindo nas quartas de final em Teahupo'o, como o melhor brasileiro na etapa. A eliminação veio no confronto com o australiano Jack Robinson, por 15,80 a 14,07. CHUMBINHO CAI NAS OITAVAS Outro representante brasileiro no dia em Teahupo'o, João Chianca, o Chumbinho, travou bela batalha com o norte-americano Griffin Colapinto, mas acabou derrotado também nas oitavas com 15,00 a 14,97. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave surfe Circuito Mundial Italo Ferreira Yago Dora COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Contra o Paysandu, Chape possui desfalque na zaga; líder em assistência retorna ao time Chepecoense recebe o Paysandu e terá o retorno do meia Giovanni Augusto 13.08.25 18h31 REMO Reynaldo fala sobre recuperação, liderança e adaptação no Remo: 'Estamos no mesmo propósito' Capitão azulino comenta retorno após lesão, relação com elenco e expectativas para reta final da Série B 13.08.25 17h08 Adrenalina Acelera, Cysne! O voo alto de um campeão que conquistou o Brasil no rally 13.08.25 15h18 Adrenalina Mel Matsunaga, a piloto paraense que desafia o rally e inspira mulheres no automobilismo 13.08.25 15h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 Futebol Botafogo-SP enfrenta o Remo com desfalques e possível estreia na zaga Pantera não deve contar com os principais jogadores da posição, mas pode ter estreia na zaga 13.08.25 9h30 Futebol Remo aumenta chance de acesso na Série B e Paysandu volta a ter mais de 50% de risco de queda Conforme dados do projeto Probabilidade no Futebol, da UFMG, o Papão é um dos mais ameaçados 13.08.25 11h05 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03