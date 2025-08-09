Etapa do Taiti do Mundial de surfe é adiada até segunda-feira; Italo encara algoz de Filipinho Estadão Conteúdo 09.08.25 12h33 As baterias decisivas da etapa do Taiti da WSL, a Liga Mundial de Surfe, foram adiadas pela organização, por causa das condições do mar em Teahupo'o, e a próxima chamada está prevista para segunda-feira. A janela abriu na quinta-feira (7) e se estende até sábado (16). Teahupo'o é conhecida pelas ondas gigantes - e mais perigosas - do circuito. A 11ª e última etapa da temporada regular que vem sendo realizada na Polinésia Francesa definirá os cinco surfistas que disputarão o título mundial em Cloudbreak, em Fiji, entre 27 de agosto e 4 de setembro. No masculino, após as eliminações do bicampeão mundial Filipe Toledo e de Miguel Pupo - ambos fora do Finals -, três brasileiros permanecem na disputa no Taiti. Atual líder do ranking mundial e em busca do primeiro título da WSL, Yago Dora disputará a vaga com o anfitrião Mihimana Braye, que eliminou na repescagem o japonês Kanoa Igarashi, quarto colocado no ranking. O brasileiro tem lugar assegurado na etapa decisiva em Fiji. Já Italo Ferreira enfrenta, na terceira bateria das oitavas de final, o indonésio Rio Waida, algoz de Filipinho na repescagem. O brasileiro, campeão olímpico e mundial, é o terceiro colocado no ranking da WLS e, em posição confortável, só depende de si para confirmar sua vaga no top 5 e buscar o segundo caneco no circuito. Por isso, ele torcerá para o compatriota João Chianca, o Chumbinho, na oitava e última bateria, diante do americano Griffin Colapinto, sexto do mundo e principal ameaça aos surfistas à sua frente. Chianca ocupa a 17ª posição no ranking e não tem chances de se classificar à etapa que definirá o campeão da temporada. Na sexta-feira, nas últimas disputas nas ondas de Teahupo'o, apenas as mulheres foram para a água. Única representante do Brasil na elite do surfe, Luana Silva foi eliminada na repescagem pela havaiana Bettylou Sakura Johnson e ficou fora do Finals da WSL, que reunirá as cinco melhores do ranking. Mesmo assim, a campeã mundial júnior de 2025 encerrou a temporada na 10ª posição, melhor posto na carreira, e assegurou vaga na elite em 2026. A australiana Molly Picklum, líder do ranking feminino, as havaianas Gabriela Bryan e Bettylou Sakura Johnson e as americanas Caitlin Simmers e Caroline Marks disputarão o troféu em Fiji. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave surfe WSL etapa do Taiti Italo Ferreira Yago Dora COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4 Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro 09.08.25 8h00 SÉRIE B Após demissão de Enderson Moreira, América-MG encara o Remo com interino Adversário azulino demitiu treinador após seis jogos sem vencer; Diogo Giacomini assume interinamente 08.08.25 17h15 SÉRIE B Davó diz que Remo precisa ter “postura vencedora” contra o América-MG na Série B Atacante azulino destaca lições após derrota, reforça foco do elenco e alerta para o risco de enfrentar adversário pressionado 08.08.25 15h53 caso de polícia Ex-jogador do Botafogo é preso após atropelar quatro pessoas e tentar tomar arma de policial Luan Plácido deixou duas vítimas em estado grave e foi contido após comportamento agressivo 08.08.25 15h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (09/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste sábado 09.08.25 7h00 Futebol Série B: Remo visita o América-MG e segue na briga por vaga no G4 Leão busca recuperação após derrota na rodada anterior e tenta manter invencibilidade de 23 anos contra o time mineiro 09.08.25 8h00 REFORÇO Remo oficializa contratação de Cristian Tassano após registro no BID Atleta chega ao Leão após atuar em 32 partidas pelo Feirense, de Portugal 07.08.25 19h46 Sócios do Corinthians dão voto final sobre impeachment após últimos esforços de Augusto Melo 09.08.25 5h13