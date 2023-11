Jovem judia é esfaqueada na França; polícia encontra suástica pichada na casa da vítima

Desde o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, a França está em alerta e viu aumentar o número de atos antissemitas. No último final de semana, mais um incidente preocupou as autoridades. Uma mulher de 30 anos, de família judaica, foi esfaqueada em sua casa, por um homem com roupa escura e rosto parcialmente coberto, conforme relato da própria vítima. O agressor tocou a campainha e a atacou assim que ela abriu a porta. Após a agressão, o suspeito fugiul.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Pará é o estado do Norte com maior população judaica]]

O incidente ocorreu em Lyon, no sudeste da França, no sábado (4). A vítima levou duas facadas, foi hospitalizada e não corre risco de morrer.

Durante a investigação, policiais encontraram uma suástica pichada na porta da casa da vítima, porém, ainda não é possível confirmar quando o símbolo nazista foi desenhado no local.

Pelas circunstâncias do ataque, a principal teoria considerada pela polícia é a de um "ato antissemita".

"Uma mulher judia foi esfaqueada no sábado e um símbolo antissemita foi encontrado na porta de sua casa. Essa onda de violência é indescritível. Todo o meu apoio à vítima, aos seus entes queridos", declarou o prefeito de Lyon, Grégory Doucet, em seu perfil na rede X (antigo Twitter).

Um inquérito por "tentativa de homicídio qualificado" foi aberto pelo Ministério Público de Lyon.

Ato antissemitas

Desde o dia 7 de outubro, quando o grupo terrorista Hamas território israelense, dando início à guerra com Israel, a França registrou 1.040 incidentes relacionados a atos antissemitas, resultando em 486 prisões, sendo 102 de estrangeiros.

Em entrevista ao canal France 2, o ministro do Interior, Gérald Darmanin afirmou que "O número de atos antissemitas disparou".