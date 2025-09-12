Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Jovem que assassinou o ativista Charlie Kirk foi entregue pelo próprio pai aos policiais

O governador de Utah, Spencer Cox, agradeceu a coragem da família em entregar o filho

Victoria Rodrigues
fonte

O pai pediu a ajuda de um pastor para auxiliar nas negociações com a Polícia. (Foto: Handout/FBI/AFP)

O homem acusado de matar o ativista Charlie Kirk nesta última quarta-feira (10) foi identificado como um jovem, de 22 anos, chamado Tyler Robinson. O assassino foi entregue pelo próprio pai após o FBI divulgar uma foto do filho nas redes sociais visando encontrar o criminoso que matou o ativista a tiros na Universidade de Utah, que fica localizada nos Estados Unidos.

Após ser descoberto por meio das fotos pela família, Tyler Robinson confessou finalmente o crime ao pai, que conseguiu a ajuda de um pastor para auxiliar nas negociações com a Polícia. "Eu quero agradecer aos familiares dele, que fizeram a coisa certa e o entregaram”, agradeceu o governador de Utah, Spencer Cox.

Provas do crime

Algumas provas antes do dia do assassinato já são consideradas pistas de que o jovem estava planejando realizar o assassinato há alguns meses, como por exemplo o fato dele ter comentado sobre ida de Charlie Kirk à Utah aos familiares e ter dito que o ativista era "cheio de ódio e espalhava o ódio”. Além disso, a arma que o criminoso utilizou, uma rifle de alta potência, foi encontrada em uma região de mata.

Já o estojo de balas localizado próximo à arma também tinha algumas frases gravadas, como "Ei, fascista, pegue isso!" e em uma munição também estava escrito "Se você está lendo isso, você é gay". Todas essas provas da realização do crime estão sendo investigadas para dar andamento no caso do jovem de 22 anos.

VEJA MAIS

image Veja o que se sabe até agora sobre o assassinato do influenciador trumpista Charlie Kirk

image VÍDEO: homem é flagrado celebrando disparo que atingiu ativista Charlie Kirk em evento nos EUA
Influenciador de extrema-direita e aliado de Trump foi morto a tiros durante evento na Universidade Utah Valley, no estado de Utah

image VÍDEO: homem detido por morte de Charlie Kirk é liberado após interrogatório; FBI busca atirador
Vídeo do momento da prisão circulou nas redes, mas suspeito foi solto. Influenciador aliado de Trump foi morto a tiros durante evento em universidade nos EUA

Relembre o caso

O ativista Charlie Kirk, de 31 anos, foi assassinado nesta quarta-feira (10), na Universidade de Utah Valley, em Orem, no estado de Utah, nos Estados Unidos. O homem estava participando de um evento da faculdade quando foi baleado de surpresa no pescoço pelo jovem Tyler Robinson. Ele chegou a ser socorrido por profissionais de saúde, mas não conseguiu resistir a uma cirurgia no hospital.

"O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em suas próprias mídias sociais.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com) 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

assassinato

Charlie Kirk

ativista

tiros

Estados Unidos

Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

INVESTIGAÇÃO

Jovem que assassinou o ativista Charlie Kirk foi entregue pelo próprio pai aos policiais

O governador de Utah, Spencer Cox, agradeceu a coragem da família em entregar o filho

12.09.25 12h57

Quem é Tyler Robinson, suspeito de assassinar influenciador conservador nos EUA

12.09.25 12h57

Trump alerta Rússia sobre Polônia e diz que paciência com Putin está 'se esgotando'

12.09.25 12h18

Suspeito de assassinar Charlie Kirk é identificado como estudante de 22 anos

12.09.25 11h52

MAIS LIDAS EM MUNDO

Maus Tratos

Policiais resgatam 5 filhos que eram mantidos sem comida e trancados em quarto por um casal

As crianças não tinham contato com outras pessoas da cidade

05.09.25 12h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MADURO X TRUMP

Maduro pede diálogo a Trump para evitar conflito entre Venezuela e EUA

Vestido com uniforme militar, Maduro supervisionou uma cerimônia em que ordenou a mobilização de milícias civis e afirmou que haveria uma "luta armada" em caso de ataque.

06.09.25 14h33

BEBÊ SURPRESA

Mulher descobre gravidez ao dar à luz em banheiro de casa: 'Achei que ia morrer'

Fotógrafa americana de 30 anos achou que estava morrendo ao sentir fortes dores, mas deu à luz uma menina sem saber que estava grávida. Relato viralizou nas redes sociais.

08.09.25 21h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda