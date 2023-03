Jornalista dos EUA é preso pela Rússia por suspeita de espionagem

Em meio ao acirramento das tensões entre Moscou e Washington por conta da guerra na Ucrânia, o repórter do jornal norte-americano The Wall Street Journal Evan Gershkovich, que é cidadão dos Estados Unidos, foi preso na Rússia por suspeita de espionagem. Ele é acusado pelo pelo Kremlin de coletar informações classificadas como segredo de estado sobre uma instalação militar do país. O The Wall Street Journal nega as acusações e exige a libertação imediata do jornalista.

Evan Gershkovich é o primeiro repórter de um meio de comunicação norte-americano a ser preso em território russo sob acusações de espionagem desde a Guerra Fria. A prisão do repórter norte-americano foi divulgada pelo serviço de segurança da Rússia, o FBS, nesta quinta-feira (30), em um comunicado. Segundo o órgão, Gershkovich foi detido na cidade de Ecaterimburgo, no centro-oeste do país, enquanto tentava obter informações governamentais secretas.

O serviço de segurança afirma que o jornalista estava "agindo sob uma missão do lado norte-americano". Ainda conforme o comunicado, foi aberto um processo criminal por suspeita de espionagem contra Gershkovich. Ministra de Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova nega que a prisão tenha relação com as atividades jornalísticas do repórter.

"O Wall Street Journal nega veementemente as alegações do FSB e busca a libertação imediata de nosso confiável e dedicado repórter, Evan Gershkovich. Somos solidários com Evan e sua família", afirmou em comunicado o jornal norte-americano.

A agência de notícias Reuters informou que Gershkovich escreve sobre a Rússia desde 2017 e chegou a trabalhar também no jornal The Moscow Times e na agência de notícias francesa Agence-France Presse. Atualmente, ele estava mais focado na política russa e o conflito na Ucrânia.