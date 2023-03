'Se isso acontecer, a Rússia se verá obrigada a responder', ameaça Vladimir Putin, presidente russo

CMN se junta ao Hemopa

O Comando Militar do Norte (CMN) lança hoje campanha de doação de sangue, no Quartel General Integrado, com o Hemopa.



Trabalho escravo

O Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 918 trabalhadores em condições semelhantes à de escravidão entre janeiro e março de 2023.

"Se isso acontecer, a Rússia se verá obrigada a responder.”

Vladimir Putin, presidente russo, que nesta terça-feira (21) ameaçou revidar se Londres fornecer à Ucrânia munições carregadas com urânio empobrecido, após declarações nesse sentido de uma autoridade britânica.

LICITAÇÃO

SUSPENSA

Iniciada em 16 de fevereiro, com a publicação do edital, a licitação para coleta, transporte, reciclagem e destinação final do lixo doméstico produzido em Belém foi suspensa. A prefeitura da capital não deu detalhes sobre os motivos que levaram à suspensão do certame. Em nota à coluna, a Secretaria de Saneamento limitou-se a afirmar que a medida é temporária e foi tomada para “atender requisitos legais”. O edital, lançado em fevereiro, apontava que as propostas seriam abertas em 10 de abril. O contrato com validade de 30 anos é estimado em R$ 1 bilhão e prevê a criação de uma taxa para custear o serviço.



PRAZO



O município de Belém corre contra o tempo. O aterro sanitário para onde tem sido levado o lixo produzido em Belém, Ananindeua e Marituba será fechado em 31 de agosto e, pelo menos por enquanto, as informações são de que não há possibilidade de prorrogação. No último dia 8, o Tribunal de Contas dos Municípios homologou medida cautelar determinando que a gestão municipal conclua o processo no prazo máximo de 120 dias e envie, ao órgão, relatórios sobre o processo.

TURISMO

ABERTURA



Será assunto na pauta do governo estadual nos próximos dias a autorização, pelo governo chinês, da retomada de viagens de grupos de turistas chineses para o Brasil. A reabertura do turismo entre os dois países já vinha sendo construída no âmbito dos ministérios do Turismo e das Relações Exteriores e consta, também, entre as pautas da visita do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao país asiático, que deve ocorrer ainda neste mês.



GASTOS



A China é um dos principais emissores de turistas para o mundo: cerca de 150 milhões de chineses viajam anualmente ao exterior, com gastos expressivos.



AMAZÔNIA



Segundo a Organização Mundial do Turismo, os turistas chineses estão entre os que mais gastam em viagens, na ordem de US$ 250 bilhões anuais. É uma boa parcela desses viajantes – e desses recursos – que os órgãos de turismo do Pará vão mirar, usando como atrativo principalmente a alta do nome da Amazônia, da qual o Pará ainda se coloca como a principal porta de entrada.

UFPA

REITOR



Na condição de presidente do Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras (GCUB), o reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Emmanuel Zagury Tourinho, participa de reunião do Instituto Internacional da Unesco para a Educação Superior na América Latina e Caribe (Iesalc/Unesco), em Córdoba, hoje e amanhã. A reunião é preparatória para a Conferência Regional de Educação Superior +5 (Cres+5) da América Latina e Caribe, a ocorrer no Brasil, no segundo semestre deste ano. Instituições universitárias e organizações da educação superior de toda a América Latina e Caribe são aguardadas para o evento no Brasil.

RACISMO

COMBATE



A Coordenação de Educação para as Relações Étnico-raciais (Coderer), órgão vinculado à Secretaria de Educação de Belém, fez um levantamento nas 84 bibliotecas escolares da rede municipal de ensino em Belém e constatou que apenas 1% dos materiais didáticos trata sobre educação para as relações étnico-raciais de forma positiva. Ou seja, o material pedagógico no acervo das escolas é insuficiente para subsidiar as ações e os debates nas salas de aula sobre o tema.



CARTILHA



Para resolver a questão, a Coderer anunciou que vai publicar materiais pedagógicos que tratam sobre direitos humanos, diversidade étnico-racial e o combate ao racismo no ambiente escolar. A primeira cartilha será lançada no mês de maio e foi batizada de “Marielle: Direitos Humanos e Anti-Racismo na Infância”. O projeto está sendo elaborado em parceria com o Instituto Paulo Fonteles (IPF) e com a Comissão de Organização do Projeto “Acervo de Memórias, Histórias, Direitos Humanos e Cidadania”, da Universidade Federal do Pará.

Em Poucas Linhas

► A arquidiocese de Belém realizará, em 15 de abril, cerimônia de ordenação episcopal e posse do novo bispo auxiliar da capital, monsenhor Paolo Andreolli. A ordenação, presidida pelo arcebispo dom Alberto Taveira, ocorrerá às 9h, na Catedral de Belém.

► A carreta do Hospital de Amor de Barretos passa na sexta-feira, 24, por Santarém, oeste do Pará. Na unidade móvel serão ofertados exames e consultas para detecção de vários tipos de câncer.

► O Sindicato dos Médicos do Pará formalizou, junto ao Hospital Ophir Loyola, pedido para que seja prorrogado o prazo de inscrição ao processo seletivo de residência médica para preencher vagas em cirurgia geral, cirurgia oncológica, medicina intensiva, e radiologia e diagnóstico por imagem. O prazo de inscrição começou no último dia 17, terminou ontem e só poderia ser feito presencialmente, em Belém. A entidade pede também que as inscrições possam ser feitas pela internet, para que profissionais do interior possam participar.

► A Polícia Rodoviária Federal apreendeu duas cargas de madeira ilegal em fiscalizações no nordeste do Pará e Região Metropolitana de Belém. No quilômetro 273 da BR-316, à altura do município de Cachoeira do Piriá, foram apreendidos 23,89 metros cúbicos. A outra apreensão ocorreu no quilômetro 30 da mesma rodovia, à altura de Santa Izabel. Neste caso foram apreendidos sete metros cúbicos. As duas cargas estavam sem documentação.

► O ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Espen Barth Eide, toma café da manhã na próxima sexta-feira, em Belém, com o governador do Pará, Helder Barbalho. O encontro foi pedido por Eide, que estará no Brasil para discutir o fortalecimento da cooperação bilateral nas áreas de clima e floresta com o governo brasileiro.