Pai de menina que fez desenho contra a guerra na Ucrânia é condenado a prisão

Um homem foi condenado, nesta terça-feira (28), a dois anos de prisão pela Justiça russa por ter, segundo a Justiça do país, "desacreditado" as forças armadas russas. O réu, pai de uma menina de 13 anos, estava em prisão domiciliar, mas está atualmente foragido. A menina, que fez um desenho contra a invasão russa na Ucrânia, pode ter que ir a um orfanato. As informações foram divulgadas pelo G1.

O réu, Alexei Moskaliov, foi condenado pelo tribunal de Efremov, a 300 km ao sul de Moscou, e seu desaparecimento foi anunciado nesta terça-feira. Ele estava em prisão domiciliar desde o dia 1º de março. Segundo a assessoria do tribunal, o advogado do réu o viu pela última vez no dia do julgamento.

O caso ganhou notoriedade no início de março, quando a filha de Moskaliov, Masha Moskaleva, fez um desenho em sala de aula mostrando mísseis russos voando na direção de uma mulher e uma criança com a bandeira da Ucrânia. A menina escreveu "não à guerra" na bandeira russa e "glória à Ucrânia" na bandeira ucraniana. O desenho foi denunciado pela professora da menor, que acionou a polícia.

As autoridades investigaram o pai da menina e descobriram postagens nas redes sociais contrárias à invasão russa. Ele foi colocado em prisão domiciliar e a filha foi realocada para uma família de acolhimento, sem contato com o pai. Outro julgamento que começa no dia 6 de junho vai decidir o destino da menina, e seu pai corre o risco de perder a guarda definitivamente.