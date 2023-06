Internado após cirurgia, Papa Francisco visita crianças em ala de oncologia

Internado no hospital Gemelli, em Roma, onde foi submetivo a uma cirurgia para reparar uma laparocele - hérnia que às vezes se forma sobre uma cicatriz geralmente resultante de uma cirurgia anterior - o Papa Francisco visitou crianças atendidas no Serviço de Oncologia Pediátrica e Neurocirurgia Infantil na mesma unidade de saúde. O encontro ocorreu na manhã desta quinta-feira (15) e foi divulgado pela Agência do Vaticano. Francisco saiu de seu apartamento privado no décimo andar para saudar seus vizinhos, os pequenos hóspedes da ala pediátrica, e não deixou de abraçar as crianças.

De acordo com o Vaticano, o líder católico também cumprimentou a direção da Policlínica que o acolheu pela terceira vez, após a cirurgia de 2021 por estenose diverticular e a hospitalização de março passado por bronquite infecciosa.

Aos 86 anos, papa Francisco foi submetido a uma cirurgia com anestesia geral, no dia 7 de junho, para tratamento de uma hérnia abdominal. O procedimento durou três horas e terminou "sem complicações", segundo o Vaticano.

Nas outras ocasiões em que esteve internado, o santo padre também percorreu outras alas do hospital. Durante tratamento contra bronquite antes da Semana Santa, por exemplo, ele visitou o mesmo Serviço de Oncologia Pediátrica e Neurocirurgia Infantil do hospital Gemelli, onde esteve nesta quinta, entregou ovos de Páscoa e outros presentes, e até batizou um bebê.