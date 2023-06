Vaticano diz que papa Francisco terá alta nesta sexta-feira (16)

O Vaticano informou na manhã desta quinta-feira (15) que o papa Francisco, que está internado há quase dez dias no hospital Gemelli, em Roma, terá alta nesta sexta-feira (16). O anúncio foi feito por meio de um comunicado assinado pelo Diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni. "A equipe médica informa que o Papa Francisco repousou bem durante a noite. O decurso clínico continua regularmente. Os exames hemato químicos estão normais. Na noite de ontem teve um jantar comunitário, junto com os que o acompanham desde o dia da hospitalização", diz o texto.

Aos 86 anos, Francisco foi submetivo no dia 7 de junho a uma cirurgia para reparar uma laparocele - hérnia que às vezes se forma sobre uma cicatriz geralmente resultante de uma cirurgia anterior. O procedimento com anestesia geral durou três horas e terminou "sem complicações". Desde então, o líder católico permanece internado no hospital.

De acordo com o Vaticano, em sinal de agradecimento, o pontifice recebeu toda a equipa cirúrgica composta por médicos, enfermeiros, assistentes sociais e de saúde e auxiliares que coordenaram, realizaram e viabilizaram a operação cirúrgica.

"A equipe de saúde que acompanha o Papa Francisco confirmou a alta do Santo Padre da Policlínica A. Gemelli amanhã de manhã, sexta-feira, 16 de junho”, diz o comunicado.