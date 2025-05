Putin propõe negociações diretas com Ucrânia em 15 de maio

O presidente russo, Vladimir Putin, propôs reiniciar as negociações diretas de paz com a Ucrânia, em Istambul, em 15 de maio, "sem condições prévias". A declaração foi dada a jornalistas, no Kremlin, nas primeiras horas deste domingo, 11, (horário local). O conflito entre Rússia e Ucrânia teve início em 2022.

Os comentários foram feitos depois que líderes de quatro grandes países europeus ameaçaram aumentar a pressão sobre Putin se ele não aceitar um cessar-fogo incondicional de 30 dias na Ucrânia, oferecido neste sábado, 10, em uma forte demonstração de unidade com Kiev.

VEJA MAIS:



O progresso no fim da guerra de três anos parece ilusório desde que Donald Trump retornou à Casa Branca, e suas alegações anteriores de avanços iminentes não se concretizaram. Trump já pressionou a Ucrânia a ceder território à Rússia para acabar com a guerra, ameaçando desistir caso o acordo se tornasse muito difícil.

Desde o início das negociações mediadas pelos EUA, a Rússia manteve os ataques ao longo da linha de frente de aproximadamente 1.000 quilômetros (600 milhas), incluindo ataques mortais em áreas residenciais sem alvos militares óbvios.

O cessar-fogo incluiria a interrupção dos combates em terra, no mar e no ar. Os líderes europeus ameaçaram aumentar as sanções, inclusive nos setores bancário e energético da Rússia, se Putin não o cumprisse. A prioridade era tornar muito custoso para a Rússia continuar lutando na Ucrânia, disse mais cedo o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha.

Quando questionada sobre como o mecanismo de monitoramento funcionaria, ele afirmou que "os detalhes ainda estavam sendo discutidos".