Trump comemora ‘reinicialização total’ das relações comerciais entre EUA e China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou neste sábado, 10, uma "reinicialização total" nas relações comerciais com a China. A declaração ocorre após os dois países concluírem o primeiro dia de reuniões em Genebra, na Suíça.

Essas são as primeiras conversas desde que o governo americano elevou as tarifas sobre importações chinesas para 145%, levando Pequim a retaliar com taxas de até 125% sobre produtos americanos. Em publicação na Truth Social - rede social criada por Trump -, o presidente dos EUA elogiou as "excelentes" conversas realizadas em Genebra: "Uma reinicialização total negociada de maneira amigável, mas construtiva", escreveu o presidente, acrescentando: "GRANDE PROGRESSO FEITO!!!".

A retaliação cortou efetivamente o comércio entre as maiores economias do mundo e aumentou a possibilidade de uma desaceleração econômica global. Os riscos das reuniões são altos, mas as expectativas de um avanço que resulte em uma redução significativa das tarifas são baixas.

Foram necessárias semanas para que a China e os Estados Unidos concordassem em conversar, e muitos analistas esperam que as discussões deste fim de semana girem em torno de determinar o que cada lado quer e como as negociações poderiam avançar.

Ainda assim, o novo diálogo entre Pequim e Washington renovou as esperanças de que a tensão entre eles possa ser neutralizada e que as tarifas possam ser reduzidas.