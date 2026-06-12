Instagram apresenta instabilidade e usuários relatam dificuldades de acesso nesta sexta-feira (12)

Usuários de diversos países relataram dificuldades para acessar o Instagram na manhã desta sexta-feira (12). As reclamações apontam falhas tanto no aplicativo para celulares quanto na versão web da plataforma, com registros de páginas em branco, mensagens de erro e problemas no carregamento de conteúdos.

Os primeiros relatos da instabilidade ganharam força nas redes sociais e em plataformas de monitoramento de serviços online durante a manhã. Usuários informaram que não conseguiam visualizar o feed, acessar mensagens diretas, publicar conteúdos ou carregar perfis.

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Problema afeta usuários em vários países

Publicações em fóruns e redes sociais indicam que a falha foi percebida por usuários em diferentes regiões do mundo. Além do Instagram, alguns internautas também relataram dificuldades de acesso a outros serviços da Meta, como Facebook e Messenger.

Os problemas mais citados incluem falhas no login, carregamento incompleto do aplicativo e indisponibilidade das mensagens diretas. Em alguns casos, usuários afirmaram ter sido desconectados de suas contas durante a instabilidade.

A Meta, empresa responsável pelo Instagram, não havia divulgado informações sobre a causa da instabilidade nem previsão para a normalização do serviço.