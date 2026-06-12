Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Instagram apresenta instabilidade e usuários relatam dificuldades de acesso nesta sexta-feira (12)

Usuários relatam problemas de acesso ao Instagram e Facebook; Meta ainda não se manifestou

O Liberal
fonte

Instagram caiu? Confira (Foto/Flipar)

Usuários de diversos países relataram dificuldades para acessar o Instagram na manhã desta sexta-feira (12). As reclamações apontam falhas tanto no aplicativo para celulares quanto na versão web da plataforma, com registros de páginas em branco, mensagens de erro e problemas no carregamento de conteúdos.

Os primeiros relatos da instabilidade ganharam força nas redes sociais e em plataformas de monitoramento de serviços online durante a manhã. Usuários informaram que não conseguiam visualizar o feed, acessar mensagens diretas, publicar conteúdos ou carregar perfis.

VEJA MAIS 

image Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam o nascimento da primeira filha, Alice
A publicação com os primeiros registros da bebê encantou a internet e recebeu mensagens carinhosas de diversos famosos e ex-colegas de reality. A pequena inclusive já conta com um perfil próprio no Instagram

image Luana Piovani critica Tiago Leifert por defender Virgínia Fonseca na Copa
Nos stories do Instagram, Luana compartilhou um comentário feito pela jornalista Duda Menegheti

Problema afeta usuários em vários países

Publicações em fóruns e redes sociais indicam que a falha foi percebida por usuários em diferentes regiões do mundo. Além do Instagram, alguns internautas também relataram dificuldades de acesso a outros serviços da Meta, como Facebook e Messenger.

Os problemas mais citados incluem falhas no login, carregamento incompleto do aplicativo e indisponibilidade das mensagens diretas. Em alguns casos, usuários afirmaram ter sido desconectados de suas contas durante a instabilidade.

A Meta, empresa responsável pelo Instagram, não havia divulgado informações sobre a causa da instabilidade nem previsão para a normalização do serviço.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Instagram

instabilidade
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Fora do ar

Instagram apresenta instabilidade e usuários relatam dificuldades de acesso nesta sexta-feira (12)

Usuários relatam problemas de acesso ao Instagram e Facebook; Meta ainda não se manifestou

12.06.26 11h16

MUNDO

Israel quer impedir desbloqueio de ativos iranianos em eventual acordo entre EUA e Irã

O movimento ocorre enquanto cresce a expectativa em torno de um possível memorando de entendimento entre os dois países

12.06.26 9h58

política internacional

Starmer nomeia Dan Jarvis novo secretário de Defesa do Reino Unido

Starmer prometeu elevar os gastos do Reino Unido com defesa para 2,5% do PIB até 2027

11.06.26 21h52

Irã afirma que ainda não tomou decisão final sobre acordo; explosões são ouvidas perto de Ormuz

11.06.26 19h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

bate-boca

Trump chama jornalista de 'fraude' e abandona entrevista nos EUA

Republicano questionou resultado das eleições de 2020 e criticou emissoras norte-americanas por suposta cobertura tendenciosa

08.06.26 19h30

MUNDO

União Europeia desautoriza Brasil a exportar carnes para o bloco

Essa medida passará a valer em 3 de setembro e atinge em cheio a produção brasileira desses produtos

06.06.26 15h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda