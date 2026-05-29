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Luana Piovani critica Tiago Leifert por defender Virgínia Fonseca na Copa

Nos stories do Instagram, Luana compartilhou um comentário feito pela jornalista Duda Menegheti

Estadão Conteúdo
fonte

Luana Piovani (Instagram @luapio)

Crítica ferrenha de Virgínia Fonseca, Luana Piovani não teve papas na língua para comentar a defesa de Tiago Leifert à escalação da influenciadora para cobrir a Copa do Mundo de 2026 pela Globo. Em seu canal, o apresentador argumentou que a empresária fará pautas de entretenimento para o Domingão com Huck, mas foi duramente criticado pela atriz, que o chamou de "imbecil".

Nos stories do Instagram, Luana compartilhou um comentário feito pela jornalista Duda Menegheti, em que ela cita e rebate vídeo em que Leifert diz que o meio progressista está sendo machista ao criticar a entrada de Virgínia na Copa. 'Esse cara é um imbecil", escreveu a atriz. "Ele já desocupou? Achei que estivesse ocupado. Deem um gato para ele."

Em seu comentário, Duda reforçou que as críticas à contratação de Virgínia surgiram de uma indignação profissional, com jornalistas formadas e com experiência sendo preteridas por uma influenciadora diretamente ligada à divulgação e popularização de casas de apostas online.

"Eles acham que como a gente prega direitos humanos, que mulheres devem, sim, ser respeitadas e ter direitos iguais, que a gente é otário e que vai fechar os olhos para todas as coisas ruins que ela faz só porque ela é mulher", disse a apresentadora no vídeo compartilhado por Luana.

Luana Piovani x Virgínia Fonseca

A briga entre a atriz e a influenciadora é antiga, com Luana criticando a forma como Virgínia e o então marido, Zé Felipe, expunham os filhos na internet. A treta escalou com o crescimento das bets no Brasil.

No capítulo mais recente da briga, Virgínia chegou a dizer que processaria Luana por "amaldiçoar seus filhos" após a atriz compartilhar versos bíblicos que criticam pessoas que ganham dinheiro com o sofrimento alheio.

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Palavras-chave

VIRGÍNIA FONSECA/COPA

Luana Piovani
Cultura
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