Luana Piovani critica Tiago Leifert por defender Virgínia Fonseca na Copa
Nos stories do Instagram, Luana compartilhou um comentário feito pela jornalista Duda Menegheti
Crítica ferrenha de Virgínia Fonseca, Luana Piovani não teve papas na língua para comentar a defesa de Tiago Leifert à escalação da influenciadora para cobrir a Copa do Mundo de 2026 pela Globo. Em seu canal, o apresentador argumentou que a empresária fará pautas de entretenimento para o Domingão com Huck, mas foi duramente criticado pela atriz, que o chamou de "imbecil".
Nos stories do Instagram, Luana compartilhou um comentário feito pela jornalista Duda Menegheti, em que ela cita e rebate vídeo em que Leifert diz que o meio progressista está sendo machista ao criticar a entrada de Virgínia na Copa. 'Esse cara é um imbecil", escreveu a atriz. "Ele já desocupou? Achei que estivesse ocupado. Deem um gato para ele."
Em seu comentário, Duda reforçou que as críticas à contratação de Virgínia surgiram de uma indignação profissional, com jornalistas formadas e com experiência sendo preteridas por uma influenciadora diretamente ligada à divulgação e popularização de casas de apostas online.
"Eles acham que como a gente prega direitos humanos, que mulheres devem, sim, ser respeitadas e ter direitos iguais, que a gente é otário e que vai fechar os olhos para todas as coisas ruins que ela faz só porque ela é mulher", disse a apresentadora no vídeo compartilhado por Luana.
Luana Piovani x Virgínia Fonseca
A briga entre a atriz e a influenciadora é antiga, com Luana criticando a forma como Virgínia e o então marido, Zé Felipe, expunham os filhos na internet. A treta escalou com o crescimento das bets no Brasil.
No capítulo mais recente da briga, Virgínia chegou a dizer que processaria Luana por "amaldiçoar seus filhos" após a atriz compartilhar versos bíblicos que criticam pessoas que ganham dinheiro com o sofrimento alheio.
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