Incêndios florestais provocam evacuações na Grécia e países europeus fornecem ajuda

Na Grécia, aos arredores de Atenas, moradores estão sob a ameaça de incêndios florestais. As chamas iniciaram na tarde do último domingo (11), e avançaram rapidamente devido à seca e aos ventos fortes. O país solicitou apoio à União Europeia (UE) e quatro países prestam socorro aos habitantes. A Grécia registrou, nesse ano, os meses de junho e julho como os mais quentes desde 1960. É previsto que nessa segunda-feira (12), as temperaturas cheguem a 39ºC com rajadas de vento de até 50 Km/h.

A Grécia passa por um período de seca, provocado pelas ondas de calor que atingiram a região durante o verão. Maratona, cidade grega histórica, também foi atingida pelo fogo. Diversas moradias e dois hospitais - um infantil e um militar - foram evacuados nessa segunda-feira, pois estavam sob o risco de serem atingidos por uma muralha de fogo com cerca de 30 quilômetros de extensão e 25 metros de altura, segundo a emissora pública ERT.

De domingo até o momento, aproximadamente 40 incêndios já aconteceram no país. Como resultado, fuligem e cheiro de fumaça tomaram conta da área, o céu sobre a capital escureceu e nuvens cinzentas pairaram ao redor do Monte Pentelikon. Cerca de 670 bombeiros e 183 veículos lutam contra o fogo ao redor de Atenas. Mais de 30 aeronaves sobrevoam a região.

Os países que prestaram ajuda à Grécia foram França, Itália, República Tcheca e Romênia. O governo francês enviou 180 bombeiros, 55 caminhões e um helicóptero. O Serviço de Proteção Civil grego ordenou a saída de moradores de mais de 25 cidades e vilarejos, de acordo com a Reuters.

O Estádio Olímpico no norte de Atenas, OAKA, e outros foram abertos para abrigar as pessoas que fugiram das chamas. Quartos em hotéis e um galpão também foram disponibilizados, conforme o jornal português Sic Notícia.

