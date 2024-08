VÍDEO: Princípio de incêndio provoca correria e susto em bar-restaurante em Cametá

Em Cametá, no Baixo Tocantins, houve um princípio de incêndio no bar-restaurante Faleiro Bee House, que provocou grande correria na rua próxima ao estabelecimento, na travessa Enéas Martins, na noite deste sábado (10.8). Não há informações sobre feridos.

Nas redes sociais, o próprio local divulgou nota informando que o fogo começou no transformador do bar e o estabelecimento já havia acionado a concessionária de energia elétrica.

“Comunicado: Tivemos um problema na parte elétrica do nosso estabelecimento na parte de fora, estamos junto à Equatorial resolver o ocorrido e já voltamos com mais informações sobre a festa de hoje. Desde já agradecemos a compreensão de todos”, informa a nota divulgada pelo faleiro Bee House, na noite do sábado, no Instagram da empresa.

Procurada pelo Grupo Liberal, neste domingo (11.8), a concessionária de energia Equatorial informou que enviou uma equipe ao local e que o fogo foi controlado. "A Equatorial Pará informa que encaminhou uma equipe ao bar Faleiro, em Cametá, neste domingo (11), onde foi constatado um princípio de incêndio na medição, mas que foi controlado. As causas serão apuradas pela distribuidora", diz o texto da nota da empresa de energia elétrica.

Nas redes sociais, internautas publicaram diversos vídeos mostrando o corre-corre de jovens e adultos na travessa Enéas Martins, próximo ao bar, que costuma atrair grande número de pessoas nos finais de semana.

O Grupo Liberal solicitou informações ao Corpo de Bombeiros e segue aguardando retorno da corporação sobre o episódio no bar-restaurante Faleiro.