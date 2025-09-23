Imprensa internacional repercute discurso de Trump na ONU e destaca encontro com Lula

A imprensa internacional repercutiu o discurso do presidente americano, Donald Trump, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira. O jornal espanhol El País destaca na capa do site o encontro mencionado pelo líder dos EUA com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Trump anunciou durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU que se reunirá com seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, na próxima semana, sem dar mais detalhes", escreve o jornal, que menciona que o primeiro encontro entre os líderes dos dois países acontecerá apenas depois de oito meses de Trump no comando da Casa Branca.

O jornal italiano Corriere della Sera e o francês Le Figaro realçam as falas do republicano em relação ao Hamas e ao Estado da Palestina, enquanto o britânico The Guardian ressalta o ataque de Trump aos líderes europeus e à própria ONU em "discurso inflamado".

O americano The New York Times avalia que o discurso do presidente dos EUA foi "repleto de queixas e falsas alegações". "Trump usou seu discurso para fazer afirmações duvidosas sobre imigração e energia verde, e para dar sermões aos representantes reunidas na sala", escreve.