Idosa vende fofocas e, com o lucro, compra casas

Uma idosa de 67 anos, identificada como Myriam, tem construído o patrimônio de uma forma diferente. A mulher vende fofocas a quem quiser saber. Ao coletar informações com vizinhos, ela organiza dados, acontecimentos e detalhes e, depois, comercializa.

A idosa, que nasceu e vive na Colômbia, decidiu transformar o hábito de observar a vida alheia em fonte de renda. Segundo ela, com o dinheiro arrecadado por meio das vendas, já foi possível comprar duas casas. Em relato publicado no TikTok, Myriam disse que só revela o que sabe mediante pagamento.

Os valores das fofocas variam entre 5 mil e 10 mil pesos colombianos, cerca de R$ 7 e R$ 14, a depender das informações. Para manter tudo organizado e os fatos alinhados às devidas histórias, Myriam anota tudo em uma caderneta. Em casos mais complexos, ela chega a organizar um painel com fotos.

A coleta de informações é simples: a idosa se senta em frente à casa onde vive e observa as movimentações e conversas do bairro. Entretanto, não é tudo que ela revela. Algumas fofocas são guardadas e, em casos mais delicados, a negociação é feita separadamente — por consequência, o valor é mais alto. Myriam fala que chegou a receber 700 mil pesos colombianos, o equivalente à cerca de R$ 1 mil, para manter um segredo.