Jovem é presa por cobrar para apagar fofoca publicada nas redes sociais

Uma mulher de 21 anos, identificada como Anielly Mariana Sousa Silva, foi presa sob suspeita de extorsão digital em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro. A suspeita era administradora de uma página local de fofocas nas redes sociais e cobrava cerca de R$ 300 para remover as postagens difamatórias contra moradores da cidade com menos de 30 mil habitantes.

De acordo com a polícia, ela fazia publicações que atentavam contra a honra e a dignidade de moradores da cidade e também da vizinha Uberaba. A Justiça decretou a prisão preventiva da suspeita, o bloqueio de suas contas bancárias e a suspensão por prazo indeterminado do perfil de fofocas nas redes sociais. A cobrança das fofocas dos moradores das cidades era a principal fonte de renda da suspeita.

A operação Maledicta Bocca (expressão em latim que significa "boca maldita") durou aproximadamente 50 dias e o delegado responsável pelo caso solicitou que outras pessoas lesadas pelas publicações e que fizeram pagamentos para a suspeita também procurem a polícia.

A suspeita segue em detenção na Penitenciária Professor Aloisio Inácio Oliveira, em Uberaba.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.