Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Jovem é presa por cobrar para apagar fofoca publicada nas redes sociais

Suspeita de 21 anos é investigada pelos crimes de extorsão, difamação e injúria praticados em redes sociais

Gabrielle Borges
fonte

A cobrança das fofocas dos moradores das cidades era a principal fonte de renda da suspeita, que foi presa. (Reprodução/ Redes Sociais)

Uma mulher de 21 anos, identificada como Anielly Mariana Sousa Silva, foi presa sob suspeita de extorsão digital em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro. A suspeita era administradora de uma página local de fofocas nas redes sociais e cobrava cerca de R$ 300 para remover as postagens difamatórias contra moradores da cidade com menos de 30 mil habitantes.

VEJA MAIS

image Administrador de página de fofoca denuncia que foi agredido em lanchonete, no centro de Belém
A agressão aconteceu na madrugada deste domingo (21) nas dependências de uma lanchonete de fast food


image Fofoca? Saiba como descobrir se tem alguém falando sobre você pelas costas e dicas de como lidar
Algumas pistas podem indicar que alguém está falando mal você; saiba mais


image Influencer termina namoro após decobrir traição por aplicativo de delivery
A influenciadora desconfiou da infidelidade após verificar um pedido pizza de calabresa feita pelo namorado, que é vegano


 

De acordo com a polícia, ela fazia publicações que atentavam contra a honra e a dignidade de moradores da cidade e também da vizinha Uberaba. A Justiça decretou a prisão preventiva da suspeita, o bloqueio de suas contas bancárias e a suspensão por prazo indeterminado do perfil de fofocas nas redes sociais. A cobrança das fofocas dos moradores das cidades era a principal fonte de renda da suspeita.

A operação Maledicta Bocca (expressão em latim que significa "boca maldita") durou aproximadamente 50 dias e o delegado responsável pelo caso solicitou que outras pessoas lesadas pelas publicações e que fizeram pagamentos para a suspeita também procurem a polícia.

A suspeita segue em detenção na Penitenciária Professor Aloisio Inácio Oliveira, em Uberaba.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com. 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

minas gerais

jovem é presa por fofoca

Página de fofocas
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Ciclone no Sul do País traz chuva e ventos de até 70 km/h

08.09.25 14h38

BRASIL

Manifestantes pró-Bolsonaro ocupam quarteirões da Paulista e pressionam Congresso a votar anistia

No quarto protesto na capital paulista este ano, eles ostentem o slogan 'Reaja Brasil'

07.09.25 16h20

BRASIL

Crise climática ameaça tradição milenar da cerâmica Waurá

Mudança nas chuvas causa escassez de matérias-primas essenciais

07.09.25 15h49

educação

Licenciaturas: formandos devem preencher formulário até 25 de outubro

Fase é obrigatória para quem vai fazer a Prova Nacional Docente 2025

07.09.25 15h24

MAIS LIDAS EM BRASIL

RACISMO

VÍDEO: Funcionária de farmácia é vítima de racismo no 1º dia de trabalho: 'Escurecendo a loja'

Rede Raia Drogasil teve de pagar R$ 56 mil de indenização à ex-funcionária

12.09.25 9h13

BRASIL

Irmão de Suzane von Richthofen ameaça chamar a polícia após visita surpresa da irmã

Encontro inesperado entre irmãos revive polêmica do caso Von Richthofen e causa tensão familiar em 2025

11.09.25 11h59

abaixo-assinado

Vizinhos fazem abaixo-assinado para expulsar casal Nardoni de bairro em São Paulo; entenda

Moradores entregam documento ao Ministério Público com mais de duas mil assinaturas

11.09.25 23h46

FRAUDE

Ambulante é preso após cobrar mais de R$ 3 mil em caipirinha de turista

Golpe envolveu cobrança no cartão e dinheiro em espécie de turista jamaicano em praia de Copacabana

24.06.25 9h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda