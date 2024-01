Administrador de página de fofoca denuncia que foi agredido em lanchonete, no centro de Belém

O jovem Igor Rafael, que administra o perfil "Babado Storie", do Instagram, usou as redes sociais neste domingo (21), para falar sobre o caso de agressão que sofreu durante a madrugada em uma lanchonete de fast food, no centro de Belém.

Igor disse, no relato do vídeo, que viveu um dos piores momentos de sua vida, pois repentinamente foi surpreendido pelas agressões de um homem. Igor invadiu a cozinha da lanchonete para tentar fugir da violência, mas o homem também correu e continuou agredindo a vítima.

VEJA MAIS

"Oi, meu povo, bom dia! Acabei de viver um dos piores momentos da minha vida. Eu estava na (ele falou o nome do local) com amigos comendo e do nada chegou um cara desconhecido me agredindo. Eu corri, fui para a cozinha da lanchonete e ele me cercou", iniciou Igor.

A vítima completou que pessoas que estavam no local lhe ajudaram e afastaram o homem. "Graças a Deus, não aconteceu o pior. Eu fecho os olhos e vejo o cara em cima de mim. Os meus seguidores me ajudaram. A sensação que tenho é de medo. Vou pedir para ver as câmeras para saber o que ocorreu, quero saber se foi um surto psicótico. Foi horrível", continuou.