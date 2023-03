Idosa morre após ser atacada por macacos selvagens na Índia

Uma idosa, de 70 anos, morreu após ser atacada por um grupo de macacos selvagens no estado de Telangana, na Índia. Chataraboina Narsavva sofreu ferimentos graves no peito, costas e membros ao escorregar com a ação dos animais e bater a cabeça. O caso ocorreu no último sábado (4).

VEJA MAIS

Segundo testemunhas, os vizinhos da aposentada se trancaram em casa ao perceberem o ataque, mas puderam ouvir os gritos da idosa pedindo ajuda. A filha de Chataraboina, que morava com ela, não estava em casa no momento do episódio.

A mulher ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos graves ferimentos. "Soubemos através dos moradores que, quando os macacos a atacaram, ela tentou escapar. No processo, ela escorregou e caiu. Ela sofreu ferimentos na cabeça e morreu", disse um inspetor da delegacia de polícia ao Times of India.

O corpo foi cremado logo após a morte. A polícia continua a investigação.

O ataque se soma a outros casos recentes de mortes ligadas a macacos no país. Em outubro de 2020, uma menina de 13 anos morreu depois de ser perseguida por uma “gangue” de macacos. Em Angra, um bebê recém-nascido foi retirado dos braços da mãe por um grupo de macacos, que deixou o corpo da criança no telhado vizinho em 2018.