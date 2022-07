Macacos atacam casal e jogam bebê de quatro meses do telhado

Um grupo de macacos foi responsável pela morte de um bebê de quatro meses na última sexta-feira (15), na Índia. Os primatas teriam atacado os pais do bebê e depois jogado a criança de cima de um prédio, na vila de Dunka, na região de Uttar Pradesh.

A série de ataques de macacos tem assustado os moradores da região. Segundo jornais locais, Nirdesh Upadhyay, pai da criança morta, estava no terraço da casa da família acompanhado da esposa e do filho, durante a noite. De repente, os três foram cercados pelos macacos. O casal chegou a tentar espantar os animais, mas sem sucesso.

Ao fugir para dentro de casa, Nirdesh tropeçou e deixou a criança cair. Antes do casal conseguir pegar o bebê, um dos macacos agarrou a criança pela mão e o jogou do telhado. Desesperados, os pais desceram e chegaram a acudir o filho, mas ele morreu antes da chegada dos médicos. Policiais investigam o incidente e acreditam no envolvimento dos macacos símios (espécie rhesus, comum na região).

Segundo as autoridades, a região de Uttar Pradesh é conhecida pela presença dos macacos. Eles atacam com frequência animais e crianças. Os moradores, inclusive, constroem as casas com proteções contra os símios. Estes primatas aprendem atividades complexas, como o uso de armas e veículos.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)