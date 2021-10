Grupo de macacos entra em residência e ‘furta’ sacola de pão

Um vídeo tem viralizado na internet após registrar um grupo de macacos entrando em uma casa, no norte catarinense, e roubando uma sacola de pão. Em seguida, os animais sobem no telhado e dividem o alimento. As informações são do G1 Nacional.

A jovem Silvia Rodrigues, de 21 anos, filmou todo o momento da ação no quintal da residência. "A gente ofereceu banana para um macaco, e outro entrou na casa e pegou o pão. Parece que foi arquitetado", brincou. Segundo ela, depois que os macacos fugiram com o saco de pão e foram para o telhado dividir o alimento, cerca de 10 e 20 outros animais apareceram para pegar uma parte. "Eles para a casa da frente, subiram no telhado e começaram a distribuir o pão. Foram surgindo macacos para pegar o pão", declarou.