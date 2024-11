Homem mais velho do mundo morre aos 112 anos, na Inglaterra

Alguns meses após ser reconhecido como o homem mais velho do mundo pelo Guinness Book of Record, o britânico John Alfred Tinniswood faleceu, aos 112 anos, no Reino Unido, na segunda-feira (25).

Em comunicado, a família do recordista contou que ele morreu em Southport, no noroeste da Inglaterra, na casa de repouso onde residia, cercado por “música e amor”.

“John tinha muitas qualidades excelentes. Ele era inteligente, decidido, corajoso, calmo em qualquer crise, talentoso em matemática e um ótimo conversador”, declararam os parentes para o Guinness Book of Records.

Tinniswood nasceu no ano em Liverpool em 1912, mesmo ano em que o Titanic afundou. Durante sua vida, ele passou por duas guerras mundiais e duas pandemias globais (a de gripe espanhola, em 1918, e a de covid-19, em 2020). Ele serviu no exército durante a Segunda Guerra Mundial e trabalhou como contador na indústria petrolífera até se aposentar, aos 60 anos. Os parentes dizem que ele desfrutava de uma "aposentadoria ativa".

Recordista e lembrado pela realeza

John assumiu o título de homem mais velho do mundo em abril deste ano, após a morte do venezuelano Juan Vicente Pérez Mora, que faleceu aos 114 anos. Questionado anteriormente pelo Livro dos Recordes sobre seu segredo para viver uma vida longa, John afirmou que não fez nada em particular.

"Com toda a honestidade, não é diferente. Não me sinto nessa idade, não fico animado com isso. É provavelmente por isso que cheguei lá. Eu simplesmente levo isso na esportiva como qualquer outra coisa, porquê vivi tanto tempo que eu não tenho a mínima ideia”, disse.

Desde que completou 100 anos, ele recebia todos os anos um cartão de aniversário da falecida rainha Elizabeth II e do Rei Charles III.

O idoso deixa uma filha, quatro netos e três bisnetos. Sua esposa, Blodwen, com quem se casou em 1942 e ficou junto por 44 anos, morreu em 1986.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)